Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов написал в Твиттере, что только последние три дня находится в относительном сознании, а до этого 12 дней чувствовал себя как в черной дыре. Верзилов находится на лечении в Германии. Его состояние постепенно улучшается.

Ранее сообщалось, что после того, как он был госпитализирован 11-го сентября с симптомами сильного отравления, Верзилов потерял зрение, слух и не мог самостоятельно передвигаться. Между тем, диагноз ему до сих пор не поставлен.