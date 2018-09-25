Петр Верзилов написал в Твиттере, что только последние три дня находится в относительном сознании
Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов написал в Твиттере, что только последние три дня находится в относительном сознании, а до этого 12 дней чувствовал себя как в черной дыре. Верзилов находится на лечении в Германии. Его состояние постепенно улучшается.
Ранее сообщалось, что после того, как он был госпитализирован 11-го сентября с симптомами сильного отравления, Верзилов потерял зрение, слух и не мог самостоятельно передвигаться. Между тем, диагноз ему до сих пор не поставлен.
Комментарии11
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noxepy_88 25 сентября 2018 | 16:40
Ага. Типа, всё, что до того натворил, было в полусознательном состоянии, точно?!
parasuk_ 25 сентября 2018 | 16:48
Таки да. И уже начал побираться. Забавно получается, раньше на панели стоял один навальный, а теперь его теснят конкуренты по либеральному цеху
banyi4 25 сентября 2018 | 16:51
А я уж так волновался, так волновался! Кушать не мог )))
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 17:03
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vladislav 25 сентября 2018 | 17:14
В комментах портянки и одна проститутка. Эй, портянки, а кроме тупых шуток есть что по делу?
old_snaker 25 сентября 2018 | 17:25
vladislav: В комментах портянки и одна проститутка
На самом деле это портянки-проститутки и один из них с уже очень сильно заниженной планкой социальной ответсвенности, 11,80 уже не хватает вот и подрабатывает.
alexey_x 25 сентября 2018 | 17:44
vladislav: К сожалению личность Пети кроме шуток и развратных мыслей ничего не вызывает. А,да, плюнуть еще на него можно...Тьфу...
motooppic 25 сентября 2018 | 17:18
судя по его поведении, этот дурак Верзилов с рождения в бессознательном состоянии пребывает
nina51 25 сентября 2018 | 17:48
motooppic: да он просто астроном, черные дыры понимаешь )))
alexey_x 25 сентября 2018 | 17:42
Верзилу бы на наркоту проверить, сразу бы диагноз отрисовался
grigorcar 25 сентября 2018 | 17:46
мы все в относительном сознании.