Министерство торговли США приняло решение ввести ограничения против 12 российских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующее извещение опубликовано во вторник в Федеральном реестре, точная дата вступления в силу рестрикций не указывается. В черные списки Минторга США попали компании «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», Научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», научно-исследовательский институт «Вектор», компания Nilco Group («Нилко груп»), Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос», конструкторское бюро «Авиадвигатель», группа компаний «Инфотекс», компании «Сайрус Системс», Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и Воронежский НИИ «Вега». Для всех этих организаций теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения.