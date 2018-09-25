Министерство торговли США приняло решение ввести ограничения против 12 российских компаний
Министерство торговли США приняло решение ввести ограничения против 12 российских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующее извещение опубликовано во вторник в Федеральном реестре, точная дата вступления в силу рестрикций не указывается. В черные списки Минторга США попали компании «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», Научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», научно-исследовательский институт «Вектор», компания Nilco Group («Нилко груп»), Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос», конструкторское бюро «Авиадвигатель», группа компаний «Инфотекс», компании «Сайрус Системс», Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и Воронежский НИИ «Вега». Для всех этих организаций теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения.
Комментарии16
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kottigr1 25 сентября 2018 | 16:41
Англосаксы смогли остановить гитлеровский нацизм, смогли остановить "красную чуму", смогут остановить и путинский фашизм...
slawa1940 25 сентября 2018 | 16:51
kottigr1: Такие режимы всегда с самоедской составляющей, сами себя угрохают, но помочь им в этом - святое дело для стран и мира!
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igorrrpadlowitchs 25 сентября 2018 | 16:52
kottigr1: "ничего- обойдёмся берестой и лопухами"- достойный ответ ватных патриотов!
sam2018 25 сентября 2018 | 16:44
Это санкции США за арест Алексея Навального !!!!
Так вместе победим!
novirusic 25 сентября 2018 | 16:45
Повезло однако ребяткам.
теперь они компенсации от российского правительства получат.
А продукция у них как была хъровой, так такой же и останется. Что с американскими компонентами, что без них. Головы-то и ручки у них свои.
Но теперь им помогать государство будет.
antiboh 25 сентября 2018 | 16:49
novirusic: Помогать? Ну если только они ковальчукам принадлежат,а так на всех не хватит.
novirusic 25 сентября 2018 | 17:20
antiboh: Имернно так дело и обстоит. Это или госпредприятия или принадлежат нужным людям.
Американцы по площадям не бьют
novirusic 25 сентября 2018 | 16:45
Повезло однако ребяткам.
теперь они компенсации от российского правительства получат.
А продукция у них как была хъровой, так такой же и останется. Что с американскими компонентами, что без них. Головы-то и ручки у них свои.
Но теперь им помогать государство будет.
chapter_2 25 сентября 2018 | 16:50
Не отразится ли презумпция отказа на экспорт американской продукции двойного назначения на производстве ЗРК С-300 ?
democ 25 сентября 2018 | 16:55
Сейчас местных Кулибиных к работе подключать начнут, а эти ребята из говна умеют делать говняную "конфетку"...
vilingrad 25 сентября 2018 | 17:01
Воронежский НИИ «Вега»"
Вот и удар по Воронежу:)
bandera 25 сентября 2018 | 17:06
Ну точно ввод советских войск. Ввод российски войск в крым и в славянск.
Очень похоже.
nikolaitschi 25 сентября 2018 | 17:15
За двадцать лет страна превратилась в технологического сателлита Китая. Еще 15 лет назад, то что южный сосед станет последней надеждой вызывало улыбку, а сегодня это последний шанс несколько лет продержаться на плаву. А потом?
oneoretwo 25 сентября 2018 | 17:25
...с визами исчо, осевших у вас путингских поцериотаф с детишками, разберитесь - вот тогда вертикальныя нипадеццки засуетятся...
solonko 25 сентября 2018 | 17:37
Какая замечательная гармония между американским и российским руководством - и те, и другие согласованно и эффективно загоняют Россию в средневековье.