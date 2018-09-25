США не стремятся к смене правительства в России, а хотят изменения ее внешней политики, сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«То, что Россия должна изменить свое правительство, не является позицией американского правительства. Позиция правительства: Россия должна изменить свою зарубежную, иностранную политику», — заявил он. Митчелл подчеркнул, что США не хочет использовать введенные санкции против российского населения, а лишь пытается таким образом повлиять на политических лидеров страны.

«С точки зрения, российского народа, если бы российское правительство вело менее агрессивную внешнюю политику, и более продуктивно работала российская экономика, то это было намного лучше», — сказал он. Митчелл подчеркнул, что считает американские санкции необходимым рычагом влияния на Россию после ее действий в Украине, Сирии и вмешательства в американские политические процессы.

В августе США объявили о новом пакете санкционных мер против России в связи с предполагаемой причастностью российских спецслужб к отравлению Скрипалей в Великобритании.