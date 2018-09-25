В Астраханской области уволили руководство школы и учителя рисования после издевательства над учеником
В Астраханской области уволили руководство школы и учителя рисования после того, как проверка подтвердила факт издевательства над учеником, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство образования. Проверку провели после заявления матери пострадавшего.
Комментарии1
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 16:17
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga