Родственники двух фигурантов дела «Сети» не могут их найти

В пензенском изоляторе, где они ранее находились, сейчас их нет.

У родных Юлия Бояршинова не приняли передачку. Им объяснили, что его вместе с Игорем Шишкиным увезли. При этом Виктор Филинков по-прежнему остается в СИЗО Пензы. По крайней мере, накануне он еще там был, написала сегодня в Фейсбуке член ОНК Петербурга Яна Теплицкая со ссылкой на родственников фигурантов дела, объединившихся в так называемую «Родительскую сеть». Она предположила, что подозреваемых конвоировали обратно в Санкт-Петербург, где они были задержаны в январе. В Пензу их привезли в конце августа для проведения следственных действий. Кстати, тогда этапирование заняло целый месяц.

Напомним, по «пензенскому делу» проходят 11 человек.

Большинство из них — антифашисты и анархисты, которых объединяет увлечение страйкболом. По версии следствия, все они состояли в подпольной организации «Сеть», которая готовила вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Фигуранты дела рассказывали, что их пытали электротоком и требовали дать признательные показания.

Накануне суд Ленобласти отказал Бояршинову в жалобе на пыточные условия содержания в СИЗО-6 в поселке Горелово.