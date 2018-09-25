Россия должна взять на себя ответственность за действия Башара Асада в сирийском конфликте

Россия должна взять на себя ответственность за действия президента Сирии Башара Асада в сирийском конфликте, заявил в интервью «Эхо Москвы» помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Митчелл заявил, что сохранение Сирии как целостного государства — необходимое условие для дальнейших политических процессов.