Россия должна взять на себя ответственность за действия Башара Асада в сирийском конфликте
Россия должна взять на себя ответственность за действия президента Сирии Башара Асада в сирийском конфликте, заявил в интервью «Эхо Москвы» помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
Митчелл заявил, что сохранение Сирии как целостного государства — необходимое условие для дальнейших политических процессов.
Комментарии2
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ostapba 25 сентября 2018 | 16:15
А за какую половинну населения Сирии должна отвечать Россия за Асада??
Если что дано??
А дано, что половина населения Сирии уже сбежала от Асада..
Даже..
novirusich 25 сентября 2018 | 16:16
Россия за свои-то действия отвечать не хочет.
Российский расчет сбил российский самолет, а виноват у России Израиль.
Ну и сохранение Сирии есть иллюзия.
Это искусственное образование есть результат дележа остатков Османской империи двумя полковниками, английским и французским.
Странно, что оно еще 100 лет просуществовало. Как и Ирак.