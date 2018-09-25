Песков: Поставки комплексов С-300 в Сирию не направлены против третьих стран

Поставки комплексов С-300 в Сирию не направлены против третьих стран, их целью является исключительно обеспечение безопасности российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российские зенитно-ракетные комплексы нужны Сирии для сдерживания Израиля. Такое мнение в эфире «Эха» высказал военный обозреватель агентства ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее посол Сирии в России Риял Хаддад подтвердил, что российские ЗРК необходимы для защиты от агрессивных действий Израиля.