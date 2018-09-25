Песков: Поставки комплексов С-300 в Сирию не направлены против третьих стран
Поставки комплексов С-300 в Сирию не направлены против третьих стран, их целью является исключительно обеспечение безопасности российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российские зенитно-ракетные комплексы нужны Сирии для сдерживания Израиля. Такое мнение в эфире «Эха» высказал военный обозреватель агентства ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Ранее посол Сирии в России Риял Хаддад подтвердил, что российские ЗРК необходимы для защиты от агрессивных действий Израиля.
Комментарии5
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johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 16:12
вот оказывается кому сбитый ил-20 нужен был ... сирийцам - с300 задарма, офицерам - ордена Мужества, Начальнику генштаба "героя" дали ...
tvitov66 25 сентября 2018 | 16:17
johnbmw: "не направлены против третьих стран" - значит снабжают Сирию, что бы те продолжали сбивать российские самолеты? Или как еще это понимать ? Или снабдят ИГИЛ авиацией?
huyt 25 сентября 2018 | 16:19
johnbmw: По голубям что-ли будут стрелять из этого комплекса ? А что верить Пескову? Он же вроде до сих пор не признал что Чоулз - его сын, а дорогих часов на его руке никогда не было.
snigku 25 сентября 2018 | 16:13
Не направлена против третьих?
А тогда на кого из двух?)) на Сирию? На Россию?))
askol2016 25 сентября 2018 | 16:18
Сирийский С-300 - хорошая мишень для израильских ВВС. Кстати, и Пентагон может потренироваться в уничтожении своими ракетными новинками этих целей в боевых условиях