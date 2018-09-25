Петр Верзилов впервые прокомментировал свое предполагаемое отравление
Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов впервые прокомментировал свое предполагаемое отравление. Он подтвердил, что точная причина резкого ухудшения его самочувствия до сих пор неясна. «Провожу дни в дружной компании чудесных ядов. Но ни полоний-210, ни «Новичок», а что-то новое и удивительное», — написал Верзилов в своем Твиттере. По его словам, он только третий день проводит в относительном сознании, а «12 дней до этого был как в чёрной дыре».
Комментарии2
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blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 16:16
Петька продажная душонка, бросал бы уже бухать и наркотой баловаться, и ничего не пришлось бы тогда выдумывать.
tttyyy 25 сентября 2018 | 16:17
Ничего нового и удивительного, банальный передоз у наркомана со стажем и любителя прилюдных совокуплений со своей беременной бабой в Зоологическом музее.