Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов впервые прокомментировал свое предполагаемое отравление. Он подтвердил, что точная причина резкого ухудшения его самочувствия до сих пор неясна. «Провожу дни в дружной компании чудесных ядов. Но ни полоний-210, ни «Новичок», а что-то новое и удивительное», — написал Верзилов в своем Твиттере. По его словам, он только третий день проводит в относительном сознании, а «12 дней до этого был как в чёрной дыре».