В администрацию президента принесли миллион подписей против пенсионной реформы
Их собрали волонтеры левопатриотического движения «Суть времени».
Передать подписи президенту пришли около 100 активистов движения «Суть времени». На видеозаписи, выложенной в официальной группе организации во «ВКонтакте» видно, как они, держа в руках коробки, закрываясь от дождя одинаковыми красными зонтами, выстроились в очередь у здания администрации президента в Москве. В обращении, которое они передали Владимиру Путину, подписавшиеся требуют «категорически отвергнуть пенсионную реформу» и отправить в отставку правительство. Подписи, как отмечается, волонтеры «Сути времени» собирали в 60 регионах, в том числе и в столице. Напомним, что в минувшую субботу нескольких активистов движения задержали недалеко от станции метро Арбатская.
В администрацию президента подписи передали в преддверии второго чтения законопроекта в Госдуме, оно состоится завтра. А уже в четверг, как ожидается, пройдет заключительное чтение и закон будет принят.
Отметим, что помимо движения «Суть времени» подписи против пенсионной реформы собирались и на других площадках. Так на известном ресурсе Change.org петиция с требованием не повышать возраст выхода на пенсию собрала почти 3 миллиона сторонников.
Комментарии11
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johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 16:06
да Плевать в АП хотели на эти подписи ... госУдра до конца недели готова уже всё ПРИНЯТЬ!!!!
astet 25 сентября 2018 | 16:07
johnbmw: разогнать дерзких холопов
нагайками и дубинками!!!
Чтобы Путин отказался от грабежа?
Да никогда!
gordy 25 сентября 2018 | 16:11
В администрацию президента подписи передали в преддверии второго чтения законопроекта @...в Госдуме, оно состоится завтра. А уже в четверг, как ожидается, пройдет заключительное чтение и закон будет принят.@
... как назло?
blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 16:08
Брехня. Не было там миллиона. А из того, что было - 4/5 подписей поддельных, сто процентов.
johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 16:09
blinorozhiy_chmo: ... даже слюноБрызгу уже не верите??????
huyt 25 сентября 2018 | 16:13
johnbmw: Да наплевать нашим правителям на народ. У них другие приоритеты.
edyunia 25 сентября 2018 | 16:13
blinorozhiy_chmo: \\4/5 подписей поддельных, сто процентов.\\
Поддельные, оригинальные, какая разница - всё равно этими папирчиками в Кремле подтираться будут.
neitral_n 25 сентября 2018 | 16:08
Проклятая демократия!!!!! Кто им разрешил подписи собирать?! )))
nitsahon 25 сентября 2018 | 16:10
зря ребята старались... демократии то в России - нет!!! так что ВВП (которому до след. выборов еще почти 6 лет осталось) спокойно все ваши подписи проигнорирует(и на склад истории отправит)..
tag188 25 сентября 2018 | 16:16
Да что за меркантильные людишки! В этот трудный момент, когда Израиль воткнул очередной нож в спину нашему вЯличию, надо затянуть пояса и сплотиться вокруг вождя, а они все о пенсиях думают! Ну отняли у вас 5 лет жизни, подумаешь, важность! Что вам эти 5 лет, когда кругом враги!
wasielna 25 сентября 2018 | 16:18
Это те, кто подписал. В десятки раз больше тех, кто поддерживает.
Народ и власть живут параллельно.