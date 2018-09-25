В администрацию президента принесли миллион подписей против пенсионной реформы

Их собрали волонтеры левопатриотического движения «Суть времени».

Передать подписи президенту пришли около 100 активистов движения «Суть времени». На видеозаписи, выложенной в официальной группе организации во «ВКонтакте» видно, как они, держа в руках коробки, закрываясь от дождя одинаковыми красными зонтами, выстроились в очередь у здания администрации президента в Москве. В обращении, которое они передали Владимиру Путину, подписавшиеся требуют «категорически отвергнуть пенсионную реформу» и отправить в отставку правительство. Подписи, как отмечается, волонтеры «Сути времени» собирали в 60 регионах, в том числе и в столице. Напомним, что в минувшую субботу нескольких активистов движения задержали недалеко от станции метро Арбатская.

В администрацию президента подписи передали в преддверии второго чтения законопроекта в Госдуме, оно состоится завтра. А уже в четверг, как ожидается, пройдет заключительное чтение и закон будет принят.

Отметим, что помимо движения «Суть времени» подписи против пенсионной реформы собирались и на других площадках. Так на известном ресурсе Change.org петиция с требованием не повышать возраст выхода на пенсию собрала почти 3 миллиона сторонников.