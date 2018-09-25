Средние траты россиян, расплачивающихся банковскими картами в зарубежных поездках, составили 67 тысяч рублей
Средние траты россиян, расплачивающихся банковскими картами в зарубежных поездках, составили 67 тысяч рублей за поездку. Это выяснил Сбербанк, который проанализировал расходы своих клиентов за границей в течение трех летних месяцев. Самая дорогая покупка стоимостью семь миллионов рублей была сделала в торговом центре на Гавайях. Во Франции клиент Сбербанка заплатила за ужин в ресторане три миллиона рублей, а в Монако некий москвич оставил почти миллион в одном из заведений фастфуда, – сообщает РБК.
Комментарии7
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 15:39
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
edyunia 25 сентября 2018 | 15:40
Любопытно, этот московский нувориш накупил шаурмы на миллион?
avp235 25 сентября 2018 | 16:00
edyunia:
Этот фастфуд находился в казино Монако.
Другой вариант: он угостил всех, кто был в заведении, но выстроилась очередь.
Вообще-то в монакском фастфуде это цена обеда примерно 500 человек.
democ 25 сентября 2018 | 15:46
Не густо. Миллионеров если выкинуть из статистики, то остальные получается тратят копейки. Если только не везут наличность в карманах трусов и лифчиках жён.
novirusich 25 сентября 2018 | 16:11
democ: Действительно, очень скекуюдненько даже и не отбрасывая.
В среднем тысяча долларов на человека траты
А если учесть детей, то много меньше.
seryj_wolk 25 сентября 2018 | 16:13
democ: Да уж с учетом нуворишей затраты отпускниеов более, чем скромные. Меньше чем 1000€. С учетом расходов на проживание, это даже более, чем скромно. А фастфуд на миллион - вообще смешно и убого в общечеловеческом смысле.
midnightblues 25 сентября 2018 | 16:19
Вот это достижения
Впрочем,герман известный идиотик
он может и не то исследовать