Средние траты россиян, расплачивающихся банковскими картами в зарубежных поездках, составили 67 тысяч рублей за поездку. Это выяснил Сбербанк, который проанализировал расходы своих клиентов за границей в течение трех летних месяцев. Самая дорогая покупка стоимостью семь миллионов рублей была сделала в торговом центре на Гавайях. Во Франции клиент Сбербанка заплатила за ужин в ресторане три миллиона рублей, а в Монако некий москвич оставил почти миллион в одном из заведений фастфуда, – сообщает РБК.