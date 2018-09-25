Новый глава Владимирской области Владимир Сипягин посоветовал Светлане Орловой уехать из области
Новый глава Владимирской области Владимир Сипягин посоветовал Светлане Орловой уехать из области, которую она возглавляла последние пять лет. «У Светланы Юрьевны Орловой историческая родина находится в другом месте. И я думаю, она принесет пользу для страны на территории другого субъекта Российской Федерации», — заявил Сипягин РБК. Он также отказался отвечать на вопросы о ближайших кадровых решениях, чтобы, цитирую, не создавать нездоровую атмосферу в администрации Владимирской области и муниципальных районах.
Комментарии11
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 15:40
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
huyt 25 сентября 2018 | 15:48
sofia___maltceva: Пойдёт на повышение в Москву. Скорее всего и орден вручат. За развал Владимирской области. Обычно экс губернаторов берут в правительство.
igorkot____1 25 сентября 2018 | 15:42
Бедная фрёкен Бок! Куды ж она интересно сдриснет? Остальной ЕДрисне задуываться уже тоже надо.
ts 25 сентября 2018 | 15:47
igorkot____1: Про остальную едрисню сказано верно! Скоро побегут с галеры проситься в другие партии...
askol2016 25 сентября 2018 | 15:42
Это называется: ссаной тряпкой по морде...
neitral_n 25 сентября 2018 | 15:46
Хто тут есть из Володимира? Расскажите-ка про проделки Светы Орловой в бытность при должности ! Много ли у ей в загашнике? Кого обидела? Слушаем!
tv_victim 25 сентября 2018 | 15:49
Победивший дракона сам становится драконом.
perectukin 25 сентября 2018 | 15:50
Наивный ...
Неужели за пять лет воровства гражданка Орлова не прикупила сеть гостиниц где-нибудь во Франции, вот туда и поедет на заслуженный отдых, как делают все Путинские жополизы .
Домой, во Францию, к детям !
delovoy_podolsk 25 сентября 2018 | 15:52
Где родился, там и пригодился. Начни с начало, называется. На колу мочало, начинай сказку с начала. С исторической родины начинаем. Может стоит расширить рамки просто роддома, раз уж об исторической родине пошла речь? Как глубоко в исторические пласты миграции народов окунёмся? Предлагаю ограничиться окончанием Ледникового периода.
wuwer 25 сентября 2018 | 16:02
За бугор рванёт...и будет тосковать там по берёзам....
Как уедут ....так сразу пропадает талант - по распилу бюджета
Там своих дэфективных менеджером навалом
zemljanka 25 сентября 2018 | 16:11
Здравствуй, сипягин..
Новый... губер ...
Про права человека что-нибудь слышал?
Или спросили его совет,?
Тады -звиняйте.