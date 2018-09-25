Новый глава Владимирской области Владимир Сипягин посоветовал Светлане Орловой уехать из области, которую она возглавляла последние пять лет. «У Светланы Юрьевны Орловой историческая родина находится в другом месте. И я думаю, она принесет пользу для страны на территории другого субъекта Российской Федерации», — заявил Сипягин РБК. Он также отказался отвечать на вопросы о ближайших кадровых решениях, чтобы, цитирую, не создавать нездоровую атмосферу в администрации Владимирской области и муниципальных районах.