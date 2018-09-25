Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пришла с трехмесячной дочерью на генассамблею ООН в Нью-Йорке
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пришла с трехмесячной дочерью на генассамблею ООН в Нью-Йорке. Она выступала на саммите мира в память о Нельсоне Манделе. Ардерн занимает пост премьер-министра с октября 2017 года. Она стала второй женщиной в истории, которая избрана главой правительства и родила ребенка во время пребывания на этом посту.
Комментарии8
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 15:40
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 15:43
Куда смотрит служба опеки и попечительства? Лишать прав!
Беззаконие какое-то.
r88w556xl4 25 сентября 2018 | 15:47
Есть причина ювенальной юстиции заняться данной дамой.
neyexo 25 сентября 2018 | 15:51
выписали пропуск в ООН на first baby
https://twitter.com/NZClarke/status/1044252770268672000/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1044252770268672000&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.newstalkzb.co.nz%2Fnews%2Fnational%2Fadorable-photos-baby-neve-watches-mum-jacinda-ardern-speak-at-un%2F
dictvena 25 сентября 2018 | 15:58
Совершенно нормально!
yechomazy___etnopomoyka 25 сентября 2018 | 15:58
Ну а титькой она свою дочь на заседании хоть покормила?
beregov_net 25 сентября 2018 | 16:00
Яжемать !!! Нет ты ТП
stebinmaku 25 сентября 2018 | 16:11
Ну а действительность еще шикарней,
Врубил четвёртую — и на балкон:
Премьер-министр из Индонезии
Рожает прямо в О-О-ООН!