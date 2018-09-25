Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пришла с трехмесячной дочерью на генассамблею ООН в Нью-Йорке. Она выступала на саммите мира в память о Нельсоне Манделе. Ардерн занимает пост премьер-министра с октября 2017 года. Она стала второй женщиной в истории, которая избрана главой правительства и родила ребенка во время пребывания на этом посту.