Биньямин Нетаньяху заявил о договоренностях с Путиным о скорой встрече военных делегаций двух стран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о договоренностях с Владимиром Путиным о скорой встрече военных делегаций двух стран, чтобы обсудить механизм по предотвращению конфликтов, сообщает газета Тhe Times of Israel. Как пишет газета, такое заявление израильский премьер сделал перед вылетом в Нью-Йорк на генассамблею ООН.