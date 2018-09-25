Биньямин Нетаньяху заявил о договоренностях с Путиным о скорой встрече военных делегаций двух стран
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о договоренностях с Владимиром Путиным о скорой встрече военных делегаций двух стран, чтобы обсудить механизм по предотвращению конфликтов, сообщает газета Тhe Times of Israel. Как пишет газета, такое заявление израильский премьер сделал перед вылетом в Нью-Йорк на генассамблею ООН.
Комментарии17
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kapitonovih_36 25 сентября 2018 | 15:40
явреи икру метать стали...чуют, что сильно выпороть могут...
edyunia 25 сентября 2018 | 15:43
kapitonovih_36: \\сильно выпороть могут...\\
Ты уже zaдницy приготовил.
blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 15:47
Это правильно. Прогнулся Биньямин, а куда ему деваться.
arye_11 25 сентября 2018 | 15:50
blinorozhiy_chmo:
"Прогнулся", говоришь...??? "Деваться некуда"...???
Очень знаковый комментарий.
Как же вы, нищета голожопая, хотите, чтобы вас считали сильными и грозными, чтобы вас все боялись.
Заради этого на все согласны - в говне жить и говно жрать, подохнуть незнамо где, незнамо за что и быть прикопаным под забором.
Лишь бы вас боялись...
А вас не боятся.
bugatti 25 сентября 2018 | 16:15
arye_11: этот дебил просто не в курсе ,что если Путин поставит эту рухлядь с-300 ,то Израиль нарушит договоренность с Путиным и поставит хохлам новейшие ударные беспилотники. Вот Путин и закупил сразу памерсов))
edyunia 25 сентября 2018 | 15:52
blinorozhiy_chmo: \\Прогнулся Биньямин\\
Прогнулся?, он в Штаты отчалил, там на ООНе они и будут РФию небензить.
michael_c 25 сентября 2018 | 15:59
kapitonovih_36 : "явреи икру метать стали..."
Скорее бисер ...
savbensmb 25 сентября 2018 | 15:52
blinorozhiy_chmo: Служивый, а сирийский расчёт . что сбил наш самолёт... что оне говорят?! Ну что говорят? А может это и не сирийский экипаж?
bugatti 25 сентября 2018 | 16:13
blinorozhiy_chmo: Прогнулся Путин. Сначала орал ,что всех порешу, и помидорами не отделаетесь, а теперь на каждом углу всем сторонам себя предлагает для переговоров)))
michael_c 25 сентября 2018 | 16:18
bugatti: На последней встрече Путина с Эрдоганом , Эрдоган поздоровался левой рукой . В мусульманском мире , это жесточайшее оскорбление , буквально означающее , что Эрдоган им подтёрся ...
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 15:40
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kp6ic 25 сентября 2018 | 15:46
я их понимаю. угробили 15 человек и никого ответа. будем изображать бурную деятельность и валить всю вину на самих русских и их хлам.
edyunia 25 сентября 2018 | 15:49
kp6ic: \\ угробили 15 человек\\
Можешь спокойно приплюсовать ансамбль свистопляски, в их гибели тоже жидобандеровцы виноваты.
len56 25 сентября 2018 | 15:55
Это ответственный подход израильского премьера.Кому нужны новые жертвы в Сирии???
А диванным "патриотам" советую оторвать задницы от диванов и поехать воевать в Сирию.
А то раскудахтались,"герои" с попкорном! Тьфу на вас,толстобрюхие уроды!
zhiklemon 25 сентября 2018 | 16:06
len56: Я тоже думаю,что ситуация разблокируется.Это серьёзные люди будут разговаривать,а форумная гопота стоит не дороже своих ,извините,высеров
delovoy_podolsk 25 сентября 2018 | 15:56
Военные делегации двух стран России и Израиля встретятся в чистом поле. Время боя Ильи Муромца с Жидовином уточняется.
andre_klimov 25 сентября 2018 | 16:18
delovoy_podolsk:
Эпическое полтно: "Илияху "Муромец" и Тувий "Никитич" уговаривают Поповича не есть свинину" :))