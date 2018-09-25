15 российских военнослужащих, погибших при крушении Ил-20 в Сирии, будут посмертно награждены Орденами Мужества. Семьям оказывается помощь, сообщает Министерство обороны. Напомним, самолет сбили сирийские ПВО во время израильского авианалета. Россия обвинила Израиль в гибели самолета. Накануне объявлено о том, что Сирии будут поставлены системы С300.