15 российских военнослужащих, погибших при крушении Ил-20 в Сирии, будут посмертно награждены Орденами Мужества
15 российских военнослужащих, погибших при крушении Ил-20 в Сирии, будут посмертно награждены Орденами Мужества. Семьям оказывается помощь, сообщает Министерство обороны. Напомним, самолет сбили сирийские ПВО во время израильского авианалета. Россия обвинила Израиль в гибели самолета. Накануне объявлено о том, что Сирии будут поставлены системы С300.
Комментарии30
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danko1 25 сентября 2018 | 15:40
Орденами мужества в первую очередь надо награждать тех, включая детей, кто в муках от боли умирает потому, что у власти, тратящей деньги на виолончели, войны и прочие ненужные проекты, нет денег на их лечение.
michael_c 25 сентября 2018 | 15:56
danko1: "Героев"дать жаба задушила , пришлось бы повышенные пенсии и льготы семьям погибших обеспечивать .
А так - внеочередное поступление детей погибших в суворовское училище ...
avp235 25 сентября 2018 | 16:02
michael_c:
Требуется большое мужество, чтобы вызвать на себя "дружественный огонь".
wuwer 25 сентября 2018 | 16:04
avp235: Требуется большое мужество, чтобы вызвать на себя "дружественный огонь"
Так они, что... специально самолёты ВВС Израиля загараживали?
michael_c 25 сентября 2018 | 16:12
wuwer: "Сам погибай но то... еврея защищай"
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 15:41
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alexisgross_082018 25 сентября 2018 | 15:41
Интересно девки пляшуть ;))!!! Некомпетентность руководства МО и МИД привеля к гибели 15 мужиков и это называется мужеством. Вот тебе медалька в гроб и пятак на водку.
tv_victim 25 сентября 2018 | 15:45
alexisgross_082018: Начальнику генштаба "героя" дали.... Закрытым, само собой, указом....
edyunia 25 сентября 2018 | 15:46
alexisgross_082018: \\Вот тебе медалька в гроб и пятак на водку.\\
Есть ли у кого знакомые военные лётчики, интересно что они говорят по такому поводу?
tvitov66 25 сентября 2018 | 15:53
edyunia: они пока что молчат ... ибо даже последнему дураку понятно что давнокомандующий назначил командующим ВКС (в состав которого входит и ПВО) генерала танкиста, с уголовным прошлым - пособничество в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения (ст. 17, ч. 1 ст. 218 УК РСФСР)
"Яблочко от вишенки недалеко упало"
alexisgross_082018 25 сентября 2018 | 15:54
edyunia: Ты ни когда не видел, как в руке сжимается граненый стакан с такой силой, что он крошится ? Техники летунов за детей считают и пью молча. То что говорят по этому поводу
edyunia 25 сентября 2018 | 15:58
alexisgross_082018: \\в руке сжимается граненый стакан\\
Ну, раз так, то да.
tvitov66 25 сентября 2018 | 15:42
А расчету С-200 дадут значок "меткий стрелок"? Ибо палили десятки ракет, а попали именно они
fikus74 25 сентября 2018 | 16:11
tvitov66: ворошиловский стрелок и значек гто
tag188 25 сентября 2018 | 15:44
И что такого "мужественного" они совершили?
Они даже не поняли, что случилось.
chichanik 25 сентября 2018 | 15:47
>>будут посмертно награждены Орденами Мужества
В корыстном Израиле военнослужащих, погибших на службе, повышают в звании, до следующего.
Типа, чтобы пенсия была побольше ... только о деньгах и думают.
peresvet73 25 сентября 2018 | 15:49
А в чём их мужество? В том, что стали мишенью Сирийцев по раздолбайству своих начальников?
Девальвация наград.
cromwel 25 сентября 2018 | 15:50
Бред и обесценивание ордена мужества. Ребята и ойкнуть неуспелиикак были мертвы. Вот из за таких пиаровских награждений унижены реальные герои.
askol2016 25 сентября 2018 | 15:53
А что за подвиг они совершили? В рашке уже каждому погибшему по ордену дают? А 25 тысяч погибших в дтп в год тоже? А на стройке придавило плитой тоже?
agamasat 25 сентября 2018 | 15:56
отмазаться медальками-побрякушками за 15 человеческих жизней - как это по нашему!
alexisgross_082018 25 сентября 2018 | 16:00
Вы поймите - эти ордена и бабки на похороны. Может быть обучение сирот в кадетских корпусах - самое малое что должно сделать государство для этих мужиков. А теперь напрягите мозг и представьте, что должно быть максимумом.
nestor199 25 сентября 2018 | 16:07
alexisgross_082018: Дети погибших при исполнении служебного долга военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов имеют льготы при поступлении в учебные заведения различных типов и уровней.
shmuel63 25 сентября 2018 | 16:00
И опять - ни одного имени. Может их и не сбивали вовсе?
perectukin 25 сентября 2018 | 16:01
А что эти "разведчики" сделали героического, если вообще ничего не видели - как Ф-16 взлетают, как заходят, как ракеты пальнули по ним ...
Так покататься наверное вышли с бабами и бухлом .
nestor199 25 сентября 2018 | 16:14
perectukin: Они погибли при выполнении боевой задачи. Этого достаточно.
ymnik29 25 сентября 2018 | 16:02
Впервые виноваты не хохлы а жиды ! А это событие ! Нужно всех причастных отметить медалькой "за мужество"
sedoff 25 сентября 2018 | 16:02
Минус 15 служивых ( наградить посмертно) , минус древнее лктающее корыто , плюс повод вооружить Асада системами С-300.
Ищите, кому выгодно!
zukero_ 25 сентября 2018 | 16:06
За что?
fikus74 25 сентября 2018 | 16:08
медальками хотят откупиться кремлевские утырки
captaingeorge 25 сентября 2018 | 16:15
Им никакие награды уже не нужны... Лучше бы объяснили доходчиво родственникам ради чего вся эта военная компания затеяна и как так получается, что после неоднократных заявлений о том, что война закончена, и что мы победили, граждане страны продолжают гибнуть ...