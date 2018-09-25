Журналист Сергей Канев ожидает, что его привлекут к уголовной ответственности из-за расследования о Петрове и Боширове

Журналист центра «Досье» Сергей Канев ожидает, что его привлекут к уголовной ответственности из-за расследования The Insider и Тhe Bellingcat об Александре Петрове и Руслане Боширове. Об этом Канев сообщил «МБХ Медиа». По мнению журналиста, проверка, которую проводит ФСБ из-за утечки личных данных Петрова и Боширова – лучшее доказательство того, что они действительно являются сотрудниками военной разведки.