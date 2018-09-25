Журналист Сергей Канев ожидает, что его привлекут к уголовной ответственности из-за расследования о Петрове и Боширове
Журналист центра «Досье» Сергей Канев ожидает, что его привлекут к уголовной ответственности из-за расследования The Insider и Тhe Bellingcat об Александре Петрове и Руслане Боширове. Об этом Канев сообщил «МБХ Медиа». По мнению журналиста, проверка, которую проводит ФСБ из-за утечки личных данных Петрова и Боширова – лучшее доказательство того, что они действительно являются сотрудниками военной разведки.
Комментарии20
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tvitov66 25 сентября 2018 | 15:39
Получается ФСБ прямо признает факт вранья давнокомандующего в прямом эфире
blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 15:41
Так и правильно. Нечего совать свой сопливый нос во все места, куда только вздумается.
Думать надо... головой... и если есть чем.
danko1 25 сентября 2018 | 15:44
У нас за правду следуют уголовные наказания, а за преступления и убийства - ордена и места в ГД.
Но за обличение во лжи Путина, который сказал, что его главным и ценным качеством является, что он не врет, когда тут он в очередной раз соврал, сказав, что "туристы" в разведке не работают, жестко преследловать будут.
Если народ на защиту не встанет.
huyt 25 сентября 2018 | 15:51
danko1: Так наш солнцеликий и несменяемый и про Крым говорил что его "взяли местные жители" и "в Донбассе наши военные не воюют".
vikwlad 25 сентября 2018 | 16:11
Большой геморрой нажил себе Путин с показом этих ГРУ-шников по ТВ. Не показал бы, может никто и не стал бы глубоко копать. А когда показывают откровенную лажу, то ответка обязательно придёт. Нельзя народ принимать за идиотов.
noxepy_88 25 сентября 2018 | 16:04
danko1:... У нас за правду следуют уголовные наказания..
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Браво, поросёночек! Под твоими словами с удовольствием бы подписался сам Иуда)))) Тоже был большой любитель "правды".
nina51 25 сентября 2018 | 15:41
tvitov66: прямо таки прямо ? )))
tvitov66 25 сентября 2018 | 15:44
nina51: "Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет", – сказал он (Путин) и на уточняющий вопрос ведущего ответил: "Они гражданские, конечно" ... неужели ФСБ подтвердит что нацЛидер врёт публично и даже не краснеет? Это наверняка заговор или даже предательство
huyt 25 сентября 2018 | 15:55
tvitov66: Ну а сепаратисты в Донбассе воюют оружием, которое они сняли с постаментов памятников войне 1941-1945 годов и из исторических музеев боевой славы. Об этом Гиркин говорил по зомбоящику.
tvitov66 25 сентября 2018 | 16:03
huyt: На заседании Международного суда ООН в Гааге российская делегация заявила, что сепаратисты нашли оружие в шахтах Донбасса!
tom_tom 25 сентября 2018 | 15:56
А.Венедиктов: "Российских войск нет на Донбасе".
К.Волкер: "У нас много информации об этих войсках".
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 15:41
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
drtomsky 25 сентября 2018 | 15:41
ФСБ лучше бы посоветовали коллегам из ГРУ тщательней работать с липовыми паспортами. Если сами понимают, что я имею в виду.
Ощущение такое, что квалификация всех наших хваленых спецслужб лучше всего описывается крылатой фразой нашего министра иностранных дел: «Дебилы, б.я!»
unprejudiced 25 сентября 2018 | 15:56
ошибается журналист. почитал бы лучше УК РФ, и видел что там есть статья за распространение личных данных
benin_papa__ 25 сентября 2018 | 16:15
unprejudiced:
За разглашение данных кого?
Выдуманных личностей, вроде Чука и Гека, Карлсона и Малыша, Дюймовочки и Крота, Балды и Попа, Кая и Герды?))
mikluho_m 25 сентября 2018 | 16:03
какие проблемы - убежище в любой стране ЕС и США дадут моментально!
А если сидеть на жопе ровно и ждать, как сталинские терпилы, когда приедет на рассвете чёрный воронок - то добро пожаловать на тюрягу.
Руки в ноги - и ходу! Пока нквд-шники зенки от водяры не продрали!
tatarus 25 сентября 2018 | 16:03
Вообще то ГРУ должны премировать Канаева за обнаружение своих просчётов. Но тупо по путински, наезжают не на того, чьих мозгов не хватило для обеспечения конфиденциальности агентов, а на того, кто этот прокол обнаружил.
midnightblues 25 сентября 2018 | 16:05
Маргушу не забудьте повесить
которая слила гру подчистую
benin_papa__ 25 сентября 2018 | 16:08
Секундочку, привлечь к ответственности за разглашение личных данных возможно, если если Петров и Боширов носили эти фамилии с рождения.
В противном случае седует признать полноправными личностями и Карлсона, который живет на крыше. Равно как и Оле Лукойе с Нильсом, Кая с Гердой, все семейство Муми-Троллей, семейчтво из Простоквашино, Дюймовочку и Чука с Геком, до кучи.
Личные данные которых тоже разгласили на весь свет.
nigelliri56 25 сентября 2018 | 16:09
"...По мнению журналиста, проверка, которую проводит ФСБ из-за утечки личных данных Петрова и Боширова – лучшее доказательство того, что они действительно являются сотрудниками военной разведки."
Если бы эта проверка ФСБ была компетентна проверить компетентность своих служб, тогда был бы какой-то смысл, а так - обычный поиск крайних.