Z Архив новостей новости
5 20 6 5150
15:31, 25 сентября 2018

Журналист Сергей Канев ожидает, что его привлекут к уголовной ответственности из-за расследования о Петрове и Боширове

Журналист центра «Досье» Сергей Канев ожидает, что его привлекут к уголовной ответственности из-за расследования The Insider и Тhe Bellingcat об Александре Петрове и Руслане Боширове. Об этом Канев сообщил «МБХ Медиа». По мнению журналиста, проверка, которую проводит ФСБ из-за утечки личных данных Петрова и Боширова – лучшее доказательство того, что они действительно являются сотрудниками военной разведки.

Комментарии

20

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tvitov66 25 сентября 2018 | 15:39

Получается ФСБ прямо признает факт вранья давнокомандующего в прямом эфире

blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 15:41

Так и правильно. Нечего совать свой сопливый нос во все места, куда только вздумается.
Думать надо... головой... и если есть чем.

danko1 25 сентября 2018 | 15:44

У нас за правду следуют уголовные наказания, а за преступления и убийства - ордена и места в ГД.
Но за обличение во лжи Путина, который сказал, что его главным и ценным качеством является, что он не врет, когда тут он в очередной раз соврал, сказав, что "туристы" в разведке не работают, жестко преследловать будут.
Если народ на защиту не встанет.

huyt 25 сентября 2018 | 15:51

danko1: Так наш солнцеликий и несменяемый и про Крым говорил что его "взяли местные жители" и "в Донбассе наши военные не воюют".

vikwlad 25 сентября 2018 | 16:11

Большой геморрой нажил себе Путин с показом этих ГРУ-шников по ТВ. Не показал бы, может никто и не стал бы глубоко копать. А когда показывают откровенную лажу, то ответка обязательно придёт. Нельзя народ принимать за идиотов.

noxepy_88 25 сентября 2018 | 16:04

danko1:... У нас за правду следуют уголовные наказания..
________________________________________________
Браво, поросёночек! Под твоими словами с удовольствием бы подписался сам Иуда)))) Тоже был большой любитель "правды".

nina51 25 сентября 2018 | 15:41

tvitov66: прямо таки прямо ? )))

tvitov66 25 сентября 2018 | 15:44

nina51: "Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет", – сказал он (Путин) и на уточняющий вопрос ведущего ответил: "Они гражданские, конечно" ... неужели ФСБ подтвердит что нацЛидер врёт публично и даже не краснеет? Это наверняка заговор или даже предательство

huyt 25 сентября 2018 | 15:55

tvitov66: Ну а сепаратисты в Донбассе воюют оружием, которое они сняли с постаментов памятников войне 1941-1945 годов и из исторических музеев боевой славы. Об этом Гиркин говорил по зомбоящику.

tvitov66 25 сентября 2018 | 16:03

huyt: На заседании Международного суда ООН в Гааге российская делегация заявила, что сепаратисты нашли оружие в шахтах Донбасса!

tom_tom 25 сентября 2018 | 15:56

А.Венедиктов: "Российских войск нет на Донбасе".

К.Волкер: "У нас много информации об этих войсках".

sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 15:41

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga

drtomsky 25 сентября 2018 | 15:41

ФСБ лучше бы посоветовали коллегам из ГРУ тщательней работать с липовыми паспортами. Если сами понимают, что я имею в виду.
Ощущение такое, что квалификация всех наших хваленых спецслужб лучше всего описывается крылатой фразой нашего министра иностранных дел: «Дебилы, б.я!»

unprejudiced 25 сентября 2018 | 15:56

ошибается журналист. почитал бы лучше УК РФ, и видел что там есть статья за распространение личных данных

benin_papa__ 25 сентября 2018 | 16:15

unprejudiced:
За разглашение данных кого?
Выдуманных личностей, вроде Чука и Гека, Карлсона и Малыша, Дюймовочки и Крота, Балды и Попа, Кая и Герды?))

mikluho_m 25 сентября 2018 | 16:03

какие проблемы - убежище в любой стране ЕС и США дадут моментально!
А если сидеть на жопе ровно и ждать, как сталинские терпилы, когда приедет на рассвете чёрный воронок - то добро пожаловать на тюрягу.
Руки в ноги - и ходу! Пока нквд-шники зенки от водяры не продрали!

tatarus 25 сентября 2018 | 16:03

Вообще то ГРУ должны премировать Канаева за обнаружение своих просчётов. Но тупо по путински, наезжают не на того, чьих мозгов не хватило для обеспечения конфиденциальности агентов, а на того, кто этот прокол обнаружил.

midnightblues 25 сентября 2018 | 16:05

Маргушу не забудьте повесить
которая слила гру подчистую

benin_papa__ 25 сентября 2018 | 16:08

Секундочку, привлечь к ответственности за разглашение личных данных возможно, если если Петров и Боширов носили эти фамилии с рождения.
В противном случае седует признать полноправными личностями и Карлсона, который живет на крыше. Равно как и Оле Лукойе с Нильсом, Кая с Гердой, все семейство Муми-Троллей, семейчтво из Простоквашино, Дюймовочку и Чука с Геком, до кучи.
Личные данные которых тоже разгласили на весь свет.

nigelliri56 25 сентября 2018 | 16:09

"...По мнению журналиста, проверка, которую проводит ФСБ из-за утечки личных данных Петрова и Боширова – лучшее доказательство того, что они действительно являются сотрудниками военной разведки."

Если бы эта проверка ФСБ была компетентна проверить компетентность своих служб, тогда был бы какой-то смысл, а так - обычный поиск крайних.

Самое обсуждаемое

Новости

США назвали большой ошибкой намерение Москвы поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 Планы Москвы приведут к серьёзной эскалации напряжённости в Сирии, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

5 83 6 5534
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 144 6 24008 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 65 6 8366 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Александр Кобринский «Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 5 созыва (фракция «Яблоко»)»

Россия как жертва войны Сирии и Израиля. Сирия не признает само существование Израиля, не принимает граждан с израильскими паспортами, запрещает своим гражданам поездки в Израиль…

5 53 6 13576 18.09
Kизраиль, сирия, политика, военные, события
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 107 6 16927 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 427 6 60747 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 59 6 8475 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 109 6 15898 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Интервью В круге СВЕТА

Дмитрий Орешкин Леонид Григорьев гости: Дмитрий Орешкин, Леонид Григорьев

Россия-Украина: вражда навек? Теперь для Украины расширяется дорога на Запад и в НАТО, ну а нам остается только их поливать через забор…

5 71 6 15914 18.09
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kрф, украина, видео
Новости

Израиль предупредил Россию о том, что поставка Сирии комплексов С-300 усилит напряженность в регионе Иерусалим будет и дальше защищать свои интересы, — сказал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху…

5 86 6 21162
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8806 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 16322 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5301 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Арбат В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…

5 29 6 5042 21.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 212 6 37463 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 35 6 6185 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Лидеры России и Израиля обсудили поставки в Сирию комплексов ПВО С-300 Во время телефонного разговора Владимир Путин пояснил Беньямину Нетаньяху, что снабжение Дамаска вооружением является в том числе ответом на действия еврейского государства…

5 44 6 31625
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 184578 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 41 6 15429 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 183 6 298427 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 92 6 152410 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7290606
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3672772

Сегодня в эфире