Загруженность дорог в Москве достигла семи баллов
К вечеру ожидаются девятибалльные пробки. Вчера вечером заторы на московских дорогах достигали максимальных десяти баллов, — напоминает Интерфакс.
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К вечеру ожидаются девятибалльные пробки. Вчера вечером заторы на московских дорогах достигали максимальных десяти баллов, — напоминает Интерфакс.
Комментарии2
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 15:19
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
kottigr1 25 сентября 2018 | 15:26
Загруженность дорог в Москве достигла семи баллов
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Это и не удивительно.. Представьте себе сколько фур должна отправлять кормилица-Москва что бы прокормить всю Россию..