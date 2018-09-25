Минстрой планирует внедрить в российских городах биометрическую систему распознавания лиц в рамках проекта Умный город
Минстрой планирует внедрить в российских городах биометрическую систему распознавания лиц в рамках проекта «Умный город». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. По его словам, технологию можно использовать, в частности в общественном транспорте. Программа будет автоматически распознавать человека при входе в салон и списывать деньги за проезд с его банковского счета. Пилотный проект планируется реализовать в Москве. К внедрению новой технологии Минстрой планирует привлечь Ростелеком и китайские компании.
Комментарии14
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tv_victim 25 сентября 2018 | 15:14
Уверен, что вся эта система, стоимостью многие миллиарды рублей в нужный момент даст сбой! И те. кого нужно будет не найти - уйдут от наказания. Все эти камеры в момент, когда нужно будет установить вину, например, в ДТП какого-нибудь очередного высокопоставленного или просто богатого подонка будут выключены или повернуты в другую сторону.... Безупречно эта аппаратура будет выявлять только несогласных с режимом.
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 15:20
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
huyt 25 сентября 2018 | 15:31
sofia___maltceva: Жди повышения стоимости проезда. Опять залезут в карманы к рядовым гражданам. ну а кому всё кажется , что "кругом шпиёны" все итак знают.
danko1 25 сентября 2018 | 15:16
И сразу шлагбаумы ставить у домов, пропуская по паспортам и по справкам о праве на выход из дома в определенные часы, перекрывая выходы на время митингов оппозиции.
Ведь для распознавания главных воров никаких дополнительных средств не надо, они каждый день на ЦТ светятся.
А вот за теми, кто против воров во власти и уничтожения России, надо следить и никуда не пускать.
blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 15:23
Если система Умный город, то миньонов Сисяна Унитазовича она не возьмет... умных лиц среди них никогда не было...
Вот тонкое место.
polsan 25 сентября 2018 | 15:18
Одна только аббревиатура ЖКХ рядом с таким невероятным прожектом может сказать больше, чем описание всего прожекта.
Есть ли в РФ люди у которых нет банковского счёта и имеют ли они право ездить в Московском метро?!
Что будет с защитой персональных данных на страже которых стоит ЖКХ?
domna 25 сентября 2018 | 15:22
Я думаю, что для начала надо установить такую систему для входа в Кремль. и в Администрацию президента.
peresvet73 25 сентября 2018 | 15:25
Система тотальной слежки. И называть её надо не "Умный город" , а "Большой брат".
huyt 25 сентября 2018 | 15:45
peresvet73: На ВДНХ уже почти 2 года есть целый павильон где рекламируют эту систему, которая распознаёт личность. Была информация,, что используют при этом и российские соцсети.
benin_papa__ 25 сентября 2018 | 15:30
Ой, товарищи... Ставлю 10000 к 1, что работать эта рукожопая система будет так же криво, как и все остальное.
Только что получить содранные ни за что денежки будет совершенно невообразимо.
Идиоты, чесслово.
У криворуких и бестолковых то дырки под космодромом, то дырки в обшивке в космосе.
В штучных, буквально на коленке собранных, изделиях и объектах.
И не умеющие сделать одну единицу олухи замахиваются в каждый троллейбус-автобус-трамвай работающие гаджеты поставить?!)
Нет, млять, чтоб хоть в 21 веке устроить в школах ватерклозеты повсеместно. Не говоря уже, чтобы в жилища недостроителей коммунизма магистральный газ и водопровод провести.
ulagai 25 сентября 2018 | 15:37
Чекисткий город не может быть умным,априори.
chichanik 25 сентября 2018 | 15:38
Умный городовой
alena01 25 сентября 2018 | 15:39
Контрольоплаты платных парковок в Москве привел к 40 тыс. безосновательно выписанных штрафов...
При этом госномер опознать на пару порядков легче, чем лицо человека...
"Умный город"??? А нельзя ли начать с программы "Умный мэр"???
"Умный депутат"???
На программу "Умный президент" надежд, конечно, нет...
delovoy_podolsk 25 сентября 2018 | 15:44
Проект "Умное государство" - в России провалился, проект "Умный чиновник" - невозможен, проект "Умный депутат" - фантастичен, проект "Умный полицейский" - невостребован, теперь вот "Умный город". Будем надлюдать, как любит говаривать месье Венедиктов.