Минстрой планирует внедрить в российских городах биометрическую систему распознавания лиц в рамках проекта «Умный город». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. По его словам, технологию можно использовать, в частности в общественном транспорте. Программа будет автоматически распознавать человека при входе в салон и списывать деньги за проезд с его банковского счета. Пилотный проект планируется реализовать в Москве. К внедрению новой технологии Минстрой планирует привлечь Ростелеком и китайские компании.