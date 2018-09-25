"В Кремле не стали комментировать условия передачи Дамаску С-300"

Там лишь заверили, что это не приведет к эскалации напряженности в регионе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, будут ли российские зенитно-ракетные комплексы поставлены в Сирию на возмездной или безвозмездной основе. В то же время, он подчеркнул, что эти поставки не направлены против каких-то третьих стран, а будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности российских военных. При этом представитель Кремля опроверг сообщения ряда израильских СМИ о том, что общение Владимира Путина с премьер-министром Израиля состоялось еще до обнародования информации о поставках. Как сообщила канцелярия главы израильского кабинета министров, Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора высказал мнение, что «передача современных оружейных систем в безответственные руки может увеличить риски в регионе, а также что Израиль продолжит отстаивать свои интересы в области безопасности».

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. Кроме того, командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы.

Напомним, Москва приняла такое решение после того, как сирийцы сбили над Средиземным морем российский самолет-разведчик, на борту которого находились 15 человек. Минобороны России обвинило в этом Израиль.