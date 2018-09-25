В Кремле не стали комментировать условия передачи Дамаску С-300
Там лишь заверили, что это не приведет к эскалации напряженности в регионе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, будут ли российские зенитно-ракетные комплексы поставлены в Сирию на возмездной или безвозмездной основе. В то же время, он подчеркнул, что эти поставки не направлены против каких-то третьих стран, а будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности российских военных. При этом представитель Кремля опроверг сообщения ряда израильских СМИ о том, что общение Владимира Путина с премьер-министром Израиля состоялось еще до обнародования информации о поставках. Как сообщила канцелярия главы израильского кабинета министров, Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора высказал мнение, что «передача современных оружейных систем в безответственные руки может увеличить риски в регионе, а также что Израиль продолжит отстаивать свои интересы в области безопасности».
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. Кроме того, командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы.
Напомним, Москва приняла такое решение после того, как сирийцы сбили над Средиземным морем российский самолет-разведчик, на борту которого находились 15 человек. Минобороны России обвинило в этом Израиль.
Комментарии41
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johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 15:06
... в том, что ответ Израиля будет АДЕКВАТНЫМ не стоит сомневаться ни шойгам ни тем более портянкам ...
luger_max_otto 25 сентября 2018 | 15:09
Портянки будут по своей сути верещать...
danko1 25 сентября 2018 | 15:10
luger_max_otto: Не увидеть нагнетания напряженности в этом регшионе из-за поставки оружия могут только те, о ком Лавров очень точно выразился.
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 15:21
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kottigr1 25 сентября 2018 | 15:13
luger_max_otto: Сирия напала в своё время на Израиль и с тех пор эти две страны находятся в состоянии войны.. РФ якобы ввела свои войска для борьбы с ИГил(для отвода глаз запрещенного в РФ).. Но вот у ИГил(чисто формально забаненный в РФ) НЕ ИМЕЕТ в Сирии никакой авиации.. От слова "вообще"..
Так против кого РФ вооружает Асада ?
Это надо расценивать как объявление войны со стороны РФ Израилю ?
danko1 25 сентября 2018 | 15:21
kottigr1: Не соглашусь.
Даже объявляя о начале участия России в сирийской войне, Путин сказал только о том, что Россия будет защищать законный режим Асада. Ни слова о борьбе с ИГИЛ, в рядах которогшо участвует множество россиян и русскоязычных, Путин не сказал.
Да и борьбу в реальности всё время вели с оппозицией Асаду.
kottigr1 25 сентября 2018 | 15:24
danko1: Путин сказал только о том, что Россия будет защищать законный режим Асада.
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Получается, что РФ официально вступила в войну на стороне Асада против Израиля, США и его союзников..
tvitov66 25 сентября 2018 | 15:28
kottigr1: по факту ДА! Зато теперь снимается запрет продажи Израилем современных беспилотников Грузии и Украине
huyt 25 сентября 2018 | 15:39
kottigr1: Получается да. Это факт и лживые заверения Шойгу о выводе войск из Сирии вызывает лишь усмешку.
chubuk 25 сентября 2018 | 15:58
kottigr1: "Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения"
В 2014 году была совершена грубейшая ошибка, все остальное - следствие. Поставка С-300 не решение проблемы (что невозможно в принципе. без исправления исходных данных) - это способ усложнить проблему, и дело здесь не в реакции Израиля. Данное решение заставит включиться других игроков - Иран и Турцию. Иран, под прикрытием С-300, постарается усилить свое присутствие, а Турция будет этому противостоять. Мы можем увидеть интересное сотрудничество, Израиль+Турция+ западная коалиция с одной стороны, и Россия+Иран с другой. Сирию здесь можно рассматривать только как арену.
alex_sionist 25 сентября 2018 | 15:44
danko1: В германии в 1933 году тоже был законный режим. Напомнить что стало с теми кто поддерживал этот режим
danko1 25 сентября 2018 | 15:57
alex_sionist: Мне напоминать не надо.
Я даже в школе понимала и открыто говорила о различии Северной и Южной Кореи, Восточной и Западной Германии, о том, что даже в понимании Маркса и Энгельса социализма в России нет и об отставании от капитализма.
И с первого дня против участия России в войне в Сирии, как и прочих преступных войнах.
alex_sionist 25 сентября 2018 | 16:16
danko1: Россия в Сирии поддерживает серийного маньяка убившего 400 тысяч собственных граждан. Его ненавидит весь сунитский мир а это 100% мусульман России и 95% мусульман в мире. Вам самим то не страшно? Вам что непонятно куда вас тянет полоумный гарант
alladinov_03 25 сентября 2018 | 15:23
«после того, как сирийцы сбили над Средиземным морем российский самолет-разведчик, на борту которого находились 15 человек. Минобороны России обвинило в этом Израиль. »
Одна эта фраза так блестяще описывает все идиотическую абсурдность ситуёвины, что не только Кафка, но и Ионеску с Беккетом отдыхают. Роисся, вперде!
gordy 25 сентября 2018 | 15:23
"В Кремле не стали комментировать условия передачи Дамаску С-300"
Будет ворон отпугивать?
luger_max_otto 25 сентября 2018 | 15:35
Скажем так: первый боевой выстрел по израильскому самолету- нападение без объявления войны.
huyt 25 сентября 2018 | 15:34
luger_max_otto: Конечно на безвозмездной основе. Сирии уже когда-то наш несменяемый и солнцеликий простил аж 12 миллиардов долларов долга. А Кубе 31 миллиард.
blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 15:11
Всё правильно. Не фиг тут ничего и никому комментирвать. Пшли все на...
Делаем что считаем нужным и не опускаемся до разных там комментариев разным там ничтожным слабачкам.
johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 15:12
blinorozhiy_chmo: разным там ничтожным слабачкам / - это вы о себе?????
shmuel63 25 сентября 2018 | 15:22
blinorozhiy_chmo: Вы передаете эти комплексы сирийцам в течение двух недель, а обучение сирийцев, по позавчерашенему заявлению МО укладывается только в три месяца. Значит, за пультом сириских комплексов будут сидеть ибн-Ивановы и эль-Петровы. Израиль находится в состоянии войны с Сирией (но не с Росией). А похоронки куда будут идти - в Бурятию или в мухафазу Идлиб?
severino 25 сентября 2018 | 15:36
shmuel63: Похоронки могут идти и в Эйлат, Хайфу... шапкозакидательство вы наш. Война это всегда плохо.
shmuel63 25 сентября 2018 | 16:16
severino: К сожалению - могу. Но С300 все равно будет нейтрализована. У нас нет другого выхода. Присутствия Ирана в Сирии и Ливане Израиль не допустит. Это вопрос нашей жизни и смерти.
seva1223 25 сентября 2018 | 16:09
shmuel63: На родину донецких шахтеров и трактористов...
tvitov66 25 сентября 2018 | 15:07
Да какие тут условия? И так все ясно: сбил самолет с С-200 - получи С-300 ... а С-400 надо еще заработать
tv_victim 25 сентября 2018 | 15:10
А на ракетах будет написано "Дорогому Башару от российских пенсионеров"?
cipherman2 25 сентября 2018 | 15:12
Будем думать трезво и надеяться на остывание голов командования ЦАХАЛ
johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 15:15
cipherman2: цитата из статьи о об уничтожении ВСЕЙ системы ПВО Сирии в 82 году в долине Бека: "Всего сирийцы потеряли в воздушных боях 7-11 июня 82 своих самолетов МиГ-21, МиГ-23 и Су-22." - такой ХолодныйДуш подойдёт
tvitov66 25 сентября 2018 | 15:22
johnbmw: плясать по граблям это скрепа! Грабли это ваще наш народный ударный музыкальный инструмент, особенно детские ...
us101 25 сентября 2018 | 15:14
Вот ведь какое дело, я конечно не против старинных систем. Ну таких как С300, или как там её перекрашивали, С400, С500... Ну те. безмозглые, которые взлетели и ведутся радаром. Старое, надёжное, выполняет свою задачу. Вон, армия США до сих пор имеет около 60% старинной электроники и заводы по ее обслуживанию. Но без новых технологий, современные системы ПВО для России, этот как лопата для обезьяны,... или как система С300 для Сирийцев, это уж как вам будет удобно...
Кстати, в 70х, пока Сирийские элитные ПВОшники стояли в позах на дневном молебене, Израильские вертолёты зацепили и уволокли к себе пару кабин наведения от 75-го комплекса. С тех пор системами управляют русские "консультанты". Впрочем как и Скадами, что 90м летели на Израиль... ;(
drtomsky 25 сентября 2018 | 15:14
Дегенеративные явления заразны. ГРУ,МО, Кремль.
Эпидемия однако.
sadda 25 сентября 2018 | 15:20
ВВС Израиля пообещали отомстить за российских лётчиков и полностью уничтожить ПВО Сирии.
drtomsky 25 сентября 2018 | 15:22
Вообще по той скорости, с которой одна Кремлевская глупость сменяет другую, начинаешь сомневаться. Сирийцы ли сбили? Не наши ли инструкторы?
Если сирийцы, то Асад выразил бы соболезнования через 2 минуты, а не через 2 дня.
Разве не так? Или он настолько крут, что плевать хотел на путинских соколов? Сомневаюсь.
eduard53 25 сентября 2018 | 15:30
И прально! Чего комментить условия поставки ракет-бомб и др. оружия очередному "своему сукину сыну", когда практически ни один предыдущий (со времён "совка") деньгами за такие поставки не платил. В лучшем случае - немного тростникового сахара, фруктов, кофе, а чаще смертоносное железо оставалось подарками за любовь к кремлю: бесплатно же его никто не любит ...
alena01 25 сентября 2018 | 15:34
Дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ текущего года - 60 млрд.
Сейчас подарят С300 на сумму около 6,5 млрд.
Как тут не признать, что повышать пенсионный возраст крайне необходимо???
Иначе на какие деньги защищать террористическую организацию "Хезболла"???
shai13 25 сентября 2018 | 15:35
Израиль ни с кем воевать не хочет. Нам наши люди дОроги.
chichanik 25 сентября 2018 | 15:35
Слышно громкое чмоканье - Сечин с компанией высасывает последние соки из трупа Венесуэлы.
По гуманитарная программа - нефть в обмен на обслуживание долга..
И в Сирии чего-нибудь придумают.
york_boevoy 25 сентября 2018 | 15:37
Таким образом путинская опг прикрывает размещение иранских складов с оружием предназначенных для уничтожения Израиля. Ответом будет продолжение уничтожения иранских складов и заводов израильской авиацией при полном игнорирование "лучших в мире ракет" российского впк. Очередной позор кремля обернется потерей рынка вооружений и остатков реноме кремлевских сидельцев вместе со всеми лгунами генералами. Коношенковщина в действии.
rom8883 25 сентября 2018 | 15:37
И заметьте: не продать, а передать. Санта Клаусы.
delovoy_podolsk 25 сентября 2018 | 15:39
Атомную бомбы Асаду выдать слабо! Это принесёт гарантированный мир в регионе.
seva1223 25 сентября 2018 | 16:03
Поставки С-300 поддерживаю 2 руками, за Израиль не переживаю, а вот сама работа С-300 позволит подтвердить слова Путена про окончательный вывод войск (сами убегут если успеют) как только арабы доберутся до кнопочек!
seva1223 25 сентября 2018 | 16:12
Блин сирийцы очень уж эффективны, можно им парочку "Эскандеров" смеха ради!?