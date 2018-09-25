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15:01, 25 сентября 2018

ГД приняла закон об уголовной ответственности за увольнение и отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста

Наказывать за это предлагается штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами сроком до 360-ти часов.
Уголовное наказание будет применяться в исключительных случаях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Жестка ответственность для бизнеса ударит по обычным работникам, предупреждал ранее глава РСПП Александр Шохин.
Предпенсионным возрастом будет считаться пятилетний период перед выходом на пенсию.
Завтра Госдума рассмотрит во втором, основном чтении проект пенсионной реформы, доработанной с учетом предложений президента. Предполагается, что на следующий день депутаты одобрят документ в  заключительном, третьем чтении. Перед рассмотрением законопроекта о пенсионной реформе депутаты от КПРФ проведут встречу с избирателями у Государственной думы. Она начнется в девять утра, — рассказал «Эху» депутат Валерий Рашкин. Он уверен, что закон принимать нельзя. В случае одобрения законопроекта Рашкин планирует организовать акцию у стен Совета Федерации, а если документ будет передан на подпись президенту, собраться у стен Кремля.

Комментарии

16

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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 15:03

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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga

blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 15:04

Сажать, жестко наказывать, штрафовать нерадивых работодателей!

encopresis 25 сентября 2018 | 15:12

blinorozhiy_chmo: Правильно, портяныч! Сажать и штрафовать.
Радивые тебя уволят в 59, если конечно доживёшь, и всё будет по закону.

alladinov_03 25 сентября 2018 | 15:15

«ГД приняла закон об уголовной ответственности за увольнение и отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста»

Правильно ли я понимаю, что если теперь какая-нибудь пятидесятилетняя женщина, имеющая бухгалтерское образование, придет устраиваться на работу в Роснефть на соответствующие ихним правилам зарплату, а ее не примут, наш дорогой Игорь Иванович Сечин сядет на кичу всерьез и надолго? Хорошо-то как! Слава родной Думе!

danko_durka 25 сентября 2018 | 15:19

blinorozhiy_chmo: теперь бабка данко1 будут пожизненно сидеть. А маями.

apontiy 25 сентября 2018 | 15:36

alladinov_03: А что такое "предпенсионный возраст"? Это как у женщины предродовой период? Думаки, поясните!

huyt 25 сентября 2018 | 15:27

blinorozhiy_chmo: Так они сейчас начнут увольнять "предпенсионеров" пока это ещё не запрещено. Ведь президент ещё не утвердил эти поправки в уголовный кодекс.

alladinov_03 25 сентября 2018 | 15:19

sofia___maltceva:

Япвдул...

wokal 25 сентября 2018 | 15:07

В ж себе пускай затолкают этот закон вражины

domna 25 сентября 2018 | 15:14

это типа рыночная экономика, или опять социализьм?

encopresis 25 сентября 2018 | 15:15

Будут увольнять всех, по достижении 59(55) лет. На всякий случай. Вдруг дедок(бабулька) не смогут выполнять обязанности из-за физического состояния, а закон надо соблюсти.

eduard53 25 сентября 2018 | 15:21

Детский сад для детей с неторопливым умственным развитием:
чтО помешает работодателю, узнав про грозно установленный "предпенсионный" возраст, увольнять всех ненужных ему сотрудников за пару дней до означенной даты?

liliyask 25 сентября 2018 | 15:29

eduard53:а как вы уволите человека в означенную дату, с какой формулировкой?

eduard53 25 сентября 2018 | 15:33

Там, где я работал, это никогда не было проблемой: даже у гос.работодателя легко найдутся претензии и др. меры воздействия на ненужного работника ...

liliyask 25 сентября 2018 | 15:42

eduard53: ответ ясен, никак. Я бы стала всех принимать по срочным трудовым договорам. Срок вышел и адью)

kochar 25 сентября 2018 | 16:04

"Умом Россию не понять".

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