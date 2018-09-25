«ГД приняла закон об уголовной ответственности за увольнение и отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста»

Наказывать за это предлагается штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами сроком до 360-ти часов.

Уголовное наказание будет применяться в исключительных случаях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Жестка ответственность для бизнеса ударит по обычным работникам, предупреждал ранее глава РСПП Александр Шохин.

Предпенсионным возрастом будет считаться пятилетний период перед выходом на пенсию.

Завтра Госдума рассмотрит во втором, основном чтении проект пенсионной реформы, доработанной с учетом предложений президента. Предполагается, что на следующий день депутаты одобрят документ в заключительном, третьем чтении. Перед рассмотрением законопроекта о пенсионной реформе депутаты от КПРФ проведут встречу с избирателями у Государственной думы. Она начнется в девять утра, — рассказал «Эху» депутат Валерий Рашкин. Он уверен, что закон принимать нельзя. В случае одобрения законопроекта Рашкин планирует организовать акцию у стен Совета Федерации, а если документ будет передан на подпись президенту, собраться у стен Кремля.