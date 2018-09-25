Завтра депутаты от КПРФ проведут около ГД акцию против принятия во втором чтении законопроекта о пенсионной реформе
Завтра депутаты Государственной Думы от КПРФ проведут встречу с избирателями, приурочив ее ко второму чтению законопроекта пенсионной реформы. Встреча состоится в 9.00 у стен Государственной думы, сообщил первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.
«Завтра в 9 часов официально пройдет встреча с депутатами по вопросу о принятии – или непринятии, потому что мы считаем, что нельзя принимать этот закон – закона о пенсионной реформе. Все официально, поэтому я приглашаю избирателей прийти и высказать свое мнение у стен Государственной думы», — сказал он.
В.Рашкин подчеркнул, что как депутат Госдумы, он имеет право встречаться с избирателями в любое время без предварительного согласования акции с властями, а лишь подав им уведомление для поддержания дисциплины и предотвращения возможных провокаций во время встречи.
В.Рашкин отметил, что в случае одобрения законопроекта планирует организовать акцию у стен Совета Федерации, а если документ будет передан президенту РФ, то предлагает собраться у стен Кремля с требованием наложить вето на этот закон.
Завтра Госдума может принять законопроект о повышении пенсионного возраста во втором чтении. С учетом предложенных президентов РФ поправок предлагается повысить возраст выхода на пенсию мужчин до 65 лет, а женщин – до 60.
Комментарии4
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tv_victim 25 сентября 2018 | 14:59
Клоуны....
danko1 25 сентября 2018 | 15:07
tv_victim: Когда в ГД у ЕР с помощью фальсификаций даже конституционное большинство, то данный публичный протест больше спектакль напоминает, где КПРФ видимость оппозиции демонстрирует и за голоса избирателей в будущем сражается.
Монсон и то им не поверил, не увидев в КПРФ никаких реальных дел, а только погоню за личной наживой.
sasass 25 сентября 2018 | 15:03
КПРФ будоражат народ , но власть брать боятся- их сегодняшняя кормушка вполне устраивает...
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 15:03
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga