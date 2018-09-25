В Москве начался отопительный сезон

Столичные власти приняли во внимание резкое похолодание. Когда нам ждать тепла дома, и вернется ли к нам «бабье лето», расскажет Ирина Кучеренко

Столичный комплекс городского хозяйства полностью готов к осенне-зимнему периоду. Начинается пробное включение отопления. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в первую очередь батареи заработают в учреждениях социальной сферы. Далее тепло поступит в жилые дома, а уже затем в административные и промышленные здания.

Дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы. По закону, отопление включают, если среднесуточная температура воздуха сохраняется в течение пяти дней на уровне ниже 8 градусов. Как правило, это происходит в конце сентября – начале октября.

Первый осенний месяц долго радовал москвичей хорошей погодой. А напоследок природа подарила нам настоящее лето – в субботу был побит температурный рекорд 24-летней давности, воздух прогрелся почти до 26 градусов. Но уже в воскресенье задержавшееся августовское тепло сменилось резким похолоданием, с дождем и сильным ветром. За минувшие сутки в Москве выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Впрочем, синоптики прогнозируют, что еще одна волна бабьего лета порадует москвичей в начале октября.

До конца этой недели дождливая и холодная погода сохранится. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься ниже 0.