Организаторы митингов обязаны уведомлять об отмене акций не позднее, чем за один день

Такой закон приняла Госдума. В этом случае организатор должен принять меры по информированию граждан, а также в письменной форме сообщить об отмене мероприятия властям. По мнению авторов инициативы, в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий.