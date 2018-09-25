Организаторы митингов обязаны уведомлять об отмене акций не позднее, чем за один день
Такой закон приняла Госдума. В этом случае организатор должен принять меры по информированию граждан, а также в письменной форме сообщить об отмене мероприятия властям. По мнению авторов инициативы, в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий.
Комментарии6
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 14:35
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
romantik56 25 сентября 2018 | 14:41
"... за один день..." ))))))))) Безграмотно. Неужели так и в документе? Слишком расплывчато... Тогда уж более корректно --- за сутки...
danko1 25 сентября 2018 | 14:43
Так о том, что всевозможные провластные организации якобы занимают все площадки в городе, когда оппозиция там планирует провести митинг, власть сама себя будет предупреждать об отмене?
Но площадку для оппозиции всё равно не выделят.
kazlevich1949 25 сентября 2018 | 14:46
В противном случае Госдума и в этой ситуации оставляет за собой право "бомбить Одессу"!
bonhoeffer 25 сентября 2018 | 14:46
Когда такое было, чтобы организаторы отменяли собственные митинги?
yralez 25 сентября 2018 | 14:48
Успеете ли унести свои жирные задницы, ублюдки ?