Z Архив новостей новости
5 6 6 284
14:33, 25 сентября 2018

Организаторы митингов обязаны уведомлять об отмене акций не позднее, чем за один день

Такой закон приняла Госдума. В этом случае организатор должен принять меры по информированию граждан, а также в письменной форме сообщить об отмене мероприятия властям. По мнению авторов инициативы, в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 14:35

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga

romantik56 25 сентября 2018 | 14:41

"... за один день..." ))))))))) Безграмотно. Неужели так и в документе? Слишком расплывчато... Тогда уж более корректно --- за сутки...

danko1 25 сентября 2018 | 14:43

Так о том, что всевозможные провластные организации якобы занимают все площадки в городе, когда оппозиция там планирует провести митинг, власть сама себя будет предупреждать об отмене?
Но площадку для оппозиции всё равно не выделят.

kazlevich1949 25 сентября 2018 | 14:46

В противном случае Госдума и в этой ситуации оставляет за собой право "бомбить Одессу"!

bonhoeffer 25 сентября 2018 | 14:46

Когда такое было, чтобы организаторы отменяли собственные митинги?

yralez 25 сентября 2018 | 14:48

Успеете ли унести свои жирные задницы, ублюдки ?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 142 6 23407 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Мои выводы по итогам выборов Идея бойкота выборов — неправильная в нынешней ситуации. Наше участие заставляет систему ошибаться и сливать свой ресурс. Бойкот выборов нужен будет тогда, когда за ним последует взятие власти…

5 61 6 17668 18.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 65 6 8195 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 107 6 15989 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Александр Кобринский «Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 5 созыва (фракция «Яблоко»)»

Россия как жертва войны Сирии и Израиля. Сирия не признает само существование Израиля, не принимает граждан с израильскими паспортами, запрещает своим гражданам поездки в Израиль…

5 52 6 13299 18.09
Kизраиль, сирия, политика, военные, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 427 6 60644 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 59 6 8448 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 106 6 15140 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Новости

Израиль предупредил Россию о том, что поставка Сирии комплексов С-300 усилит напряженность в регионе Иерусалим будет и дальше защищать свои интересы, — сказал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху…

5 86 6 20272
Интервью В круге СВЕТА

Дмитрий Орешкин Леонид Григорьев гости: Дмитрий Орешкин, Леонид Григорьев

Россия-Украина: вражда навек? Теперь для Украины расширяется дорога на Запад и в НАТО, ну а нам остается только их поливать через забор…

5 71 6 15883 18.09
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kрф, украина, видео
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8803 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5261 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 97 6 16219 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Арбат В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…

5 29 6 5027 21.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 212 6 37287 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 35 6 6181 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Лидеры России и Израиля обсудили поставки в Сирию комплексов ПВО С-300 Во время телефонного разговора Владимир Путин пояснил Беньямину Нетаньяху, что снабжение Дамаска вооружением является в том числе ответом на действия еврейского государства…

5 43 6 30373
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 184011 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 41 6 14985 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 183 6 295303 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 91 6 152003 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7290456
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3672678

Сегодня в эфире