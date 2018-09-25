Мэрия Кирова второй год подряд отказалась согласовать акцию памяти Анны Политковской 7 октября
Об этом в Фейсбуке сообщил заявитель Вадим Ананьин. В мэрии отказ объяснили техническими работами на фасаде здания. Утверждается, что это создает реальную угрозу для жизни граждан. В прошлом году администрация предложила провести акцию не на центральной площади, а в поселке Коминтерн, в 13-ти километрах от города, — напоминает «Новая газета».
Комментарии3
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 14:35
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
rpmcmurphy 25 сентября 2018 | 14:42
В книге «Битлы перестройки» описано, как «после публикации о залоговых аукционах ей угрожал расправой Владимир Гусинский»...
sadda 25 сентября 2018 | 14:44
Не удивительно, у нас чинуши гораздо выше Конституции.