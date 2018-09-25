Мэрия Кирова второй год подряд отказалась согласовать акцию памяти Анны Политковской 7 октября

Об этом в Фейсбуке сообщил заявитель Вадим Ананьин. В мэрии отказ объяснили техническими работами на фасаде здания. Утверждается, что это создает реальную угрозу для жизни граждан. В прошлом году администрация предложила провести акцию не на центральной площади, а в поселке Коминтерн, в 13-ти километрах от города, — напоминает «Новая газета».