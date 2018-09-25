Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело оперуполномоченного, который раскрыл схему краж багажа во Внуково

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело оперуполномоченного Владимира Миняева, который раскрыл схему краж багажа в аэропорту Внуково. Он освобожден из-под стражи в зале суда.

Миняев был приговорен к трем годам лишения свободы. Он провел в колонии около 11-ти месяцев, — сообщает «Новая газета».