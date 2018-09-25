Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело оперуполномоченного, который раскрыл схему краж багажа во Внуково
Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело оперуполномоченного Владимира Миняева, который раскрыл схему краж багажа в аэропорту Внуково. Он освобожден из-под стражи в зале суда.
Миняев был приговорен к трем годам лишения свободы. Он провел в колонии около 11-ти месяцев, — сообщает «Новая газета».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 14:35
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
paulik69 25 сентября 2018 | 14:43
Стpaнно, чтo ужe и Эхxo взялось pекламировать прocтитуток.
luger_max_otto 25 сентября 2018 | 14:43
Он же на святое покусился. Можно подумать, во Внуково не поклонники державы воруют. Клептократия-с!