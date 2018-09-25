В Главном здании МГУ на Воробьевых горах простились с деканом исторического факультета Иваном Тучковым
Он скончался в субботу на 63-м году жизни.
Холл Дома культуры МГУ, где проходило прощание с Тучковым, был переполнен. Проститься с деканом истфака, ученым и преподавателем пришли почти тысяча его студентов, коллег, однокурсников и друзей. На факультете, который возглавлял Тучков, специально отменили первую пару для того, чтобы на церемонию смогли прийти большее количество человек. Блестящий специалист по искусству итальянской Эпохи возрождения, человек, который был невероятно предан своей работе, а также активно развивал сотрудничество с ведущими музеями России – так говорили о Тучкове выступавшие на панихиде. Среди них, в частности, были директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. А студентки отделения истории искусств истфака МГУ Мария Федотова и Анастасия Лихенко, которые учились у Тучкова, в интервью «Эху» сказали, что с его уходом они осиротели. Тучков также являлся доктором искусствоведения и заведующим кафедрой всеобщей истории искусства истфака МГУ. Во главе факультета он пробыл чуть менее трех лет.
Ивана Тучкова похоронят на Хованском кладбище.
Комментарии1
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 14:32
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