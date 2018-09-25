В московском районе Богородское сегодня проводятся тактико-специальные городские учения

Местных жителей заранее предупредили о необходимости носить с собой паспорт, а также о том, что доступ к некоторым домам в этот день будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.

Если не знать, что здесь сегодня проводятся учения, можно решить, что в городе объявлено военное положение – на улицах обычного спального района на востоке столицы десятки полицейских и сотрудников Росгвардии. Их здесь больше, чем обычных прохожих, по несколько правоохранителей стоит около каждого дома. Однако они не мешают проходу жителей, не спрашивают ни у кого документы. Территория, на которой проводятся учения, не оцеплена, проезд по улицам также открыт. Никакой спецтехники здесь нет, лишь иногда можно встретить машины ДПС.

Местных жителей о проведения спецмероприятий оповестили с помощью объявлений в подъездах, но не все обратили на них внимание, и появление на улицах такого количество силовиков оказалось для них сюрпризом. А жительница одного из домов в Богородском Ирина Михаиловна рассказала, что об учениях ее предупредил сын, который узнал о них из СМИ.

Прохожие реагируют на происходящее спокойно. Жительницы района Александра Николаевна и Римма Александровна отметили, что полицейские у каждого дома их не смущают и в целом они не против проведения подобных мероприятий в жилом районе.

Подготовка к учениям была заметна у нескольких домов в районе. Около них установлены таблички КПП и толпятся сотрудники полиции и люди с красными повязками на руке «группа эвакуации». В какое время будет проходить активная фаза учений, неизвестно.

Как отмечается на сайте управы Богородского района, участие жителей в учениях не предполагается. Там также сообщается, что все мероприятия здесь завершатся сегодня в 8 вечера.