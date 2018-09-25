В московском районе Богородское сегодня проводятся тактико-специальные городские учения
Местных жителей заранее предупредили о необходимости носить с собой паспорт, а также о том, что доступ к некоторым домам в этот день будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.
Если не знать, что здесь сегодня проводятся учения, можно решить, что в городе объявлено военное положение – на улицах обычного спального района на востоке столицы десятки полицейских и сотрудников Росгвардии. Их здесь больше, чем обычных прохожих, по несколько правоохранителей стоит около каждого дома. Однако они не мешают проходу жителей, не спрашивают ни у кого документы. Территория, на которой проводятся учения, не оцеплена, проезд по улицам также открыт. Никакой спецтехники здесь нет, лишь иногда можно встретить машины ДПС.
Местных жителей о проведения спецмероприятий оповестили с помощью объявлений в подъездах, но не все обратили на них внимание, и появление на улицах такого количество силовиков оказалось для них сюрпризом. А жительница одного из домов в Богородском Ирина Михаиловна рассказала, что об учениях ее предупредил сын, который узнал о них из СМИ.
Прохожие реагируют на происходящее спокойно. Жительницы района Александра Николаевна и Римма Александровна отметили, что полицейские у каждого дома их не смущают и в целом они не против проведения подобных мероприятий в жилом районе.
Подготовка к учениям была заметна у нескольких домов в районе. Около них установлены таблички КПП и толпятся сотрудники полиции и люди с красными повязками на руке «группа эвакуации». В какое время будет проходить активная фаза учений, неизвестно.
Как отмечается на сайте управы Богородского района, участие жителей в учениях не предполагается. Там также сообщается, что все мероприятия здесь завершатся сегодня в 8 вечера.
Комментарии3
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danko1 25 сентября 2018 | 14:14
В условиях падения резкого рейтинга Путина и всё возрастающего презрения к власти на всех уровнях проводятся учения по введению положения ЧС.
Кроме репрессий у бандитской власти для удержания режима ничего нет, даже денег, которые на виолончели и войны уходят.
vasyakirin 25 сентября 2018 | 14:21
danko1: тихая оккупация выходит в полноценный режим
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 14:32
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga