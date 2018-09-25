Госдума поддержала уголовную ответственность за увольнение людей незадолго до их выхода на пенсию
Поправки в третьем, окончательном чтении, одобрило большинство депутатов.
Штраф до двухсот тысяч рублей или обязательные работы до 360ти часов – так накажут тех, кто откажется взять на работу человека предпенсионного возраста. Или его уволит. Речь идёт о людях, которым до выхода на пенсию остаётся 5 лет. С учётом нового законопроекта – завтра Госдума рассмотрит его в основном чтении — это женщины 55ти лет и мужчины 60ти. Закон об уголовной ответственности для работодателей поддержало подавляющее число депутатов. Почти 85 процентов. Притом, что пенсионную реформу одобряют лишь единороссы. Поправку насчёт работодателей внёс президент Путин. Он предложил дополнить УК статьёй Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица предпенсионного возраста. Путин упомянул об уголовной ответственности за увольнение россиян, которым остаётся до пенсии несколько лет, в телеобращении в конце августа. Президент выступал тогда по поводу пенсионной реформы, вызвавшей массу критики и протесты по всей стране. Путин также рекомендовал повысить возраст выхода на пенсию для женщин не до 63х, как предлагает правительство, а 60ти лет. То есть на 5, как и для мужчин. Уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста думский спикер Вячеслав Володин назвал превентивной мерой. Она по его словам должна оказывать на работодателя психологическое давление. Володин признался, что бизнес и профсоюзы критиковали это предложение. Но депутаты по его словам решили дополнительно защитить тех, кого могут уволить.
Закон вступит в силу после того как его подпишет президент.
Комментарии7
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zor 25 сентября 2018 | 14:17
60-и летний гиузчик опять ушел в запой
53 летняя касирша не справляется с обязанностями
63 менеджер стал ненужен из - за сокращения производства
Засудят .
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 14:32
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
piterrr 25 сентября 2018 | 14:23
Всё, в помоечной путинской рашке благодаря гопнику подзаборному половозрелые мужчины после 55 лет будут выходить на большую дорогу..
beregov_net 25 сентября 2018 | 14:25
Ну будут увольнять молодых , добро пожаловать в организованную преступность , жить за что-то надо
putnykada 25 сентября 2018 | 14:30
Женщинам 50-53 и мужчинам 55-58 приготовиться.
dr_celluloid 25 сентября 2018 | 14:37
Ну, теперь людям в 54/59 лет невозможно будет устроится вообще никуда, при том, что именно в 54/59 их отовсюду будут увольнять, даже если они отлично еще работают. Люди этого возраста в полном составе теперь на положении нелегальных гастарбайтеров: работать смогут ТОЛЬКО "в черную", даже о "серых" з/п им можно забыть.
leninec30 25 сентября 2018 | 14:44
Дебилы. Это как с тем что нельзя указывать возраст в объявлениях о работе, теперь чтобы узнать что ты не подходишь нужно приехать на собеседование, заполнить анкету и ноль ответа т.к у них ограничение по возрасту до 40 лет, но не в объявлениях т.к нельзя ни по телефону тебе это не говорят потому что нельзя, закон.