Госдума поддержала уголовную ответственность за увольнение людей незадолго до их выхода на пенсию

Поправки в третьем, окончательном чтении, одобрило большинство депутатов.

Штраф до двухсот тысяч рублей или обязательные работы до 360ти часов – так накажут тех, кто откажется взять на работу человека предпенсионного возраста. Или его уволит. Речь идёт о людях, которым до выхода на пенсию остаётся 5 лет. С учётом нового законопроекта – завтра Госдума рассмотрит его в основном чтении — это женщины 55ти лет и мужчины 60ти. Закон об уголовной ответственности для работодателей поддержало подавляющее число депутатов. Почти 85 процентов. Притом, что пенсионную реформу одобряют лишь единороссы. Поправку насчёт работодателей внёс президент Путин. Он предложил дополнить УК статьёй Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица предпенсионного возраста. Путин упомянул об уголовной ответственности за увольнение россиян, которым остаётся до пенсии несколько лет, в телеобращении в конце августа. Президент выступал тогда по поводу пенсионной реформы, вызвавшей массу критики и протесты по всей стране. Путин также рекомендовал повысить возраст выхода на пенсию для женщин не до 63х, как предлагает правительство, а 60ти лет. То есть на 5, как и для мужчин. Уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста думский спикер Вячеслав Володин назвал превентивной мерой. Она по его словам должна оказывать на работодателя психологическое давление. Володин признался, что бизнес и профсоюзы критиковали это предложение. Но депутаты по его словам решили дополнительно защитить тех, кого могут уволить.

Закон вступит в силу после того как его подпишет президент.