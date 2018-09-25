ФСБ начала проверку после утечки личных данных Петрова и Боширова
ФСБ начала проверку после утечки личных данных Петрова и Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей. Ранее в сети были опубликованы анкеты на получение ими загранпаспортов.
Силовики ищут сотрудников МВД, которые продали журналистам анкеты и прочие документы на Александра Петрова и Руслана Боширова – об этом пишет «Росбалт», ссылаясь на источники. Как уточняет агентство, это связано не с каким-то разоблачением россиян, побывавших в Солсбери, а просто с требованием закона – такая информация не должна находиться в свободном доступе. По сведеням собеседника «Росбалта», уже установлено, что «сливший» данные сотрудник даже не знал, документы на кого он передает, а просто выполнил заказ. Утверждается, что из-за начатой проверки ФСБ, сейчас на «черном рынке» полностью прекращена торговля информацией из системы «Роспаспорт».
О причастности Боширова и Петрова к российской разведке говорили в международной расследовательской группе Bellingcat и издании The Insider. Они ссылались на данные, полученные в том числе из «базы ФМС» .
Подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии утверждают, что не имеют отношения к спецслужбам, а Солсбери посещали с туристическими целями.
Комментарии6
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ludvig14 25 сентября 2018 | 14:12
ФСБ начала проверку после утечки личных данных Петрова и Боширова
Таки признали своих? Вряд ли ФСБ стала напрягаться если бы утекли данные, скажем Навального...
luger_max_otto 25 сентября 2018 | 14:29
А куда им еще деваться- то? При этом проверка пошла так, что о ней не узнал только ленивый. Хотя понятно: данные утекли из очень специального паспортного учреждения.
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 14:33
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
antiboh 25 сентября 2018 | 14:47
Мда,паспортные следы ещё долго будут икаться..
kottigr1 25 сентября 2018 | 14:14
Так ведь нет личных данных у Петрова и Боширова.. Даже они были украдены ГРУ у других людей.
Или ФСБ решило наехать на "смежников" ?
savbensmb 25 сентября 2018 | 14:34
"Дебилы бл...".