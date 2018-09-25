ФСБ начала проверку после утечки личных данных Петрова и Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей. Ранее в сети были опубликованы анкеты на получение ими загранпаспортов.

Силовики ищут сотрудников МВД, которые продали журналистам анкеты и прочие документы на Александра Петрова и Руслана Боширова – об этом пишет «Росбалт», ссылаясь на источники. Как уточняет агентство, это связано не с каким-то разоблачением россиян, побывавших в Солсбери, а просто с требованием закона – такая информация не должна находиться в свободном доступе. По сведеням собеседника «Росбалта», уже установлено, что «сливший» данные сотрудник даже не знал, документы на кого он передает, а просто выполнил заказ. Утверждается, что из-за начатой проверки ФСБ, сейчас на «черном рынке» полностью прекращена торговля информацией из системы «Роспаспорт».

О причастности Боширова и Петрова к российской разведке говорили в международной расследовательской группе Bellingcat и издании The Insider. Они ссылались на данные, полученные в том числе из «базы ФМС» .

Подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии утверждают, что не имеют отношения к спецслужбам, а Солсбери посещали с туристическими целями.