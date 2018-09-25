Политик Алексей Навальный получил еще 20 суток административного ареста
Так решил Симоновский суд столицы, рассмотревший дело о призывах к несогласованной акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября.
Навального признали виновным в публикации анонса акции, а также твита и видеоролика.
Ранее полиция составила на политика административный протокол за нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или имуществу. В суде Навальный сказал, что дело против него сфабриковано, а судья Елена Армяшина должна уйти со своего поста
Политика задержали минувшим утром на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.
Комментарии18
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kottigr1 25 сентября 2018 | 14:11
Надо потом подобных судей отправлять на общую зону.. Жуликам и ворам нужно быть в своей среде..
dataan 25 сентября 2018 | 14:20
Лёшенька похоже на особом счету. По сумме суток отбытых им, наверно уже года два насобиралось. Но с отпусками. Носки, трусы простирнуть, пару постов написать, зарплатку получить. :)))))))))))))))))))))
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 14:34
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
ag_bai 25 сентября 2018 | 14:24
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=ahpd_ILUQwg
Убийственный документ нашего времени: протест против пенсионной реформы
dataan 25 сентября 2018 | 14:43
ag_bai:
Отличный видос. Правильно полиция действовала. Пожёстче можно было бы еще. А с дебильными навальнятами иначе никак. Ничего, подрастут, лет через 15 поймут какими дебилами были.
:))))
Классный видос! Респект! Порадовал. :)))
echo_shar 25 сентября 2018 | 14:34
kottigr1:
Алексей Анальный осуществляет иностранное вмешательство в выборы в России. Такая ситуация должна быть прекращена.
kottigr1 25 сентября 2018 | 14:37
echo_shar: Выборы в России !?.. Вы не приболели ли часом ?
danko1 25 сентября 2018 | 14:12
Только преступная и слабая власть боится сильной оппозиции, преследуя её лидера по маразматичекому обвинению.
И сборища холуёв путинских, забывших о законе, даже судами называть нельзя.
echo_shar 25 сентября 2018 | 14:37
danko1:
Неверно называть Алексея Анального оппозиционером.
Алексей Анальный осуществляет иностранное вмешательство в выборы в России. Такая ситуация должна быть прекращена.
kara 25 сентября 2018 | 14:13
еще 20 к утренним? то есть в сумме 40 суток! ну режим,совсем озверел!
nata_roo 25 сентября 2018 | 14:17
Срочно выдвигаемся все с пикетом к зданию суда! Кто готов - отмечаемся здесь: оставляем лайки, комментарии.
Свободу Алексею Навальному!
esol 25 сентября 2018 | 14:34
nata_roo: я дам вам парабеллум
gbborg 25 сентября 2018 | 14:28
Сажайте его , сажайте, Владимир Владимирович. Все это лишь работает на агитацию в пользу политического деятеля НАВАЛЬНЫЙ. Чем больше его сажают по сомнительным поводам, тем больше его политический вес - авторитет. И фамилия то у него знаковая. Так как это единственный в России перспективный оппозиционер для вашей власти!
doktortier 25 сентября 2018 | 14:30
И это-демократическое государство?
Оборзели
janychar 25 сентября 2018 | 14:31
То есть за то же самое?
peresvet73 25 сентября 2018 | 14:32
Это крайне важно - не оставить без последствий, для организаторов и исполнителей репрессий. Даже если они к тому времени уже отойдут от дел, наказание должно последовать неотвратимо. Иначе, Россия никогда не изменится.
paix 25 сентября 2018 | 14:34
"ответка" от золотова.
aleksei123m 25 сентября 2018 | 14:35
Власть уголовников .