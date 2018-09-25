В Кремле оставляют без ответа вопрос, на каких условиях в Сирию будут поставлены комплексы С-300
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом не согласился с теми, кто считает, что такие поставки усилят напряженность в регионе.
Песков не подтвердил сообщения израильских СМИ о том, что Владимир Путин вел переговоры с Биньямином Нетаньяху перед тем, как Сергей Шойгу объявил о поставках в Сирию.
Комментарии15
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johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 14:08
... и в том, что ответ Израиля будет АДЕКВАТНЫМ не стоит ни шойгам ни тем более портянкам ...
dataan 25 сентября 2018 | 14:13
Да, попал Митаньяху с этой ситуацией, как кур во щи. :))))
Признать вину - проиграет 100% следующие выборы. Не признает - получит ОЧЕНЬ серьезную проблему в регионе. :)))
А России поставка С-300 только на руку. Это еще больше застолбит ее влияние в регионе. Респект Россия!
sinoptik2016 25 сентября 2018 | 14:16
dataan: наивный совкодрочер
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 14:33
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 14:18
dataan: БРЕДИТЬ изволите????
dataan 25 сентября 2018 | 14:27
johnbmw:
sinoptik2016:
Ну-ну малыши. Поскольку мозгов своих у вас похоже нет, то придется вам подождать и посмотреть как пиндосы подставили Митаньяху.
Ах да, вам даже это не известно, малыши. Скучно как то с вами, них не знаете. :)))))
Следите за новостями хотя бы. :))))))
johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 14:46
dataan: цитата из статьи о об уничтожении ВСЕЙ системы ПВО Сирии в 82 году в долине Бека: "Всего сирийцы потеряли в воздушных боях 7-11 июня 82 своих самолетов МиГ-21, МиГ-23 и Су-22." - такой ХолодныйДуш подойдёт
beregov_net 25 сентября 2018 | 14:32
dataan: Это ещё больше увеличит шанс сбития очередного не того самолёта и показывает всем чего на самом деле хотят русские - войны , РФ империалистическая милитаристская недосверхдержава
monik_7 25 сентября 2018 | 14:35
dataan: Респект за то, что теперь арабы будут сбивать русские самолеты не устаревшими двухсотками, а более точными трехсотками
danko1 25 сентября 2018 | 14:09
Песков хотя бы сам собственному вранью верит?
Или просто всех идиотами считает, не желая идиота в зеркале найти, выставляя на посмешище не только себя, но и Россию.
dataan 25 сентября 2018 | 14:15
danko1: :))))))))))))))))) Идиoт только ты тут. :)))))))))
danko1 25 сентября 2018 | 14:19
dataan: А кроме хамстсва, у тупой портянки для опровержения фактов ничего нет?
То, что Песков вор, коррупционер, лжец, реальный экстремист,- множество фактов свидетельствуют, по которым давно множество уголовных дел надо было возбудить.
И перечислять эти факты можно долго.
dataan 25 сентября 2018 | 14:29
danko1: Забавный ты малый, потешный :)))))))))))))))))))))))
j_partizan 25 сентября 2018 | 14:10
Песков не подтвердил, но и не опроверг.
Нет у России независимости.
oleg_kievlyanin 25 сентября 2018 | 14:12
//на каких условиях в Сирию будут поставлены комплексы С-300//
Чур по своим не стрелять!
Типа анекдот:
-Придурок, ты зачем забил гол в свои ворота?!
-Не удержался. Уж больно позиция выгодная была для удара! Да еще и вратарь прямо на ногу мяч навесил.