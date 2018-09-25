В Кремле оставляют без ответа вопрос, на каких условиях в Сирию будут поставлены комплексы С-300

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом не согласился с теми, кто считает, что такие поставки усилят напряженность в регионе.

Песков не подтвердил сообщения израильских СМИ о том, что Владимир Путин вел переговоры с Биньямином Нетаньяху перед тем, как Сергей Шойгу объявил о поставках в Сирию.