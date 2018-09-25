В Москве начинается отопительный сезон.
В первую очередь, к отоплению будут подключать детские сады, школы и больницы, а затем жилые дома и предприятия, — написал мэр Собянин на своей странице в Твиттере.
В Подмосковье отопительный сезон начнется с 28 сентября.
Комментарии1
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 13:40
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga