Российский бизнесмен Роман Абрамович рассчитывает продать футбольный клуб Челси не менее, чем за 3 миллиарда долларов

Российский бизнесмен Роман Абрамович рассчитывает продать футбольный клуб Челси не менее, чем за три миллиарда долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в окружении предпринимателя. Впрочем, комментариев самого Абрамовича агентству получить не удалось.

Абрамович купил Челси в 2003 году за 140 миллионов фунтов. За 15 лет он инвестировал в клуб более миллиарда.