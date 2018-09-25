Российский бизнесмен Роман Абрамович рассчитывает продать футбольный клуб Челси не менее, чем за 3 миллиарда долларов
Российский бизнесмен Роман Абрамович рассчитывает продать футбольный клуб Челси не менее, чем за три миллиарда долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в окружении предпринимателя. Впрочем, комментариев самого Абрамовича агентству получить не удалось.
Абрамович купил Челси в 2003 году за 140 миллионов фунтов. За 15 лет он инвестировал в клуб более миллиарда.
Комментарии16
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novirusich 25 сентября 2018 | 13:39
Абрамович сделал хорошее вложение капитала.
Многие на футболе несут убытки.
Очень способный бизнесмен Абрамович.
У него и другие вложения весьма удачны.
С женами только не везет, уже третью меняет.
Но он еще не стар. Найдет свое счастье.
danko1 25 сентября 2018 | 13:51
novirusich: Пусть хотя бы за 2,5 млрд. руб. продаст, но вернет всё в бюджет.
Заработанными честно его деньги, как и прочих, приближенных к власти, не назовешь.
astet 25 сентября 2018 | 14:06
novirusich: я правильно понимаю,
что подоходный налог в казну России
составит 390 миллионов долларов?
Надеюсь Первый канал покажет этот момент!
novirusich 25 сентября 2018 | 14:30
astet: Кто юже его знает, если Абрамович проведет в России в год продажи большпе 183 дней, то он будет налоговым резидентом России, а если нет, то Израиля.
Так что кто его знает.
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 13:40
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
podwodnik 25 сентября 2018 | 13:42
За три миллиарда? Да легко - Дерипаска, Усманов или Ротенберг с Сечиным вполне могут прикупить по случаю. Это только которые не шейхи будут считать и торговаться :).
elloi 25 сентября 2018 | 14:01
podwodnik: Не-а. 3 миллиарда долларов США Абрамович за Челси не получит. Но почему не интересуются Челси Песков с Навкой плюс Золотов ? Спорт им не нравится ? И почему в это дело не включается тот самый вилиончелист со своей большой и вместительной виолончелью ?
midnightblues 25 сентября 2018 | 13:44
Роман в сущности очень хороший парень
не усманкин-которого патриоты России обещают утилизировать
но тут он прогорел-увы
captaingeorge 25 сентября 2018 | 13:47
Торопится успеть перед конфискацией...
sadda 25 сентября 2018 | 13:47
Не хило путинские патриоты нагребли бабла. Зато на пенсионерах и здравоохранении Путя только так экономит.
sasass 25 сентября 2018 | 13:49
Опять хочет стать губернатором Чукотки , что ли...не сладко стало за кордоном жить...
don_ballon 25 сентября 2018 | 13:57
sasass: Забавляет, как нищеброды (в сравнении с Ромой) типа злорадствуют о его нелёгкой миллиардерской доле. в мире десятки бананово-лимонных стран, которые с наслаждением продадут Роману свой паспорт за денежку малую. Имея едва ли не самую роскошную в мире яхту. Роман является, по-сути, гражданином мира, который может просыпаться ежедневно в другом порту, в другой стране, а три "арбуза" за "Челси" орошо скрасят его нелёгкую жизнь в списке "Форбс". Вам, очевидно, слаще живётся в кордоне? Поздравляю!
kazlevich1949 25 сентября 2018 | 13:53
СМИ: "Либеральная модель, которую исповедует британский истеблишмент, по определению считает враждебными любые структуры и институты общества, построенные на дисциплине, понятиях о чести, Родине и долге"... и своих долгах? Так что "от мёртвого осла уши" Вы получите Роман Аркадьевич за своё "Челси" в Британии - как говорит Катя Затуливетер: "Недвижимость" приобретённая россиянами в Британии - деньги на ветер!
vilingrad 25 сентября 2018 | 13:56
Нагнут парня за 1,5. Он же невъездной. Путинисты так лохов-бизнесменов разводят, а чем бриты глупее:)
don_ballon 25 сентября 2018 | 14:07
Роман Аркадиевич рынок знает. Есть шейхи, способные отвалить за готовый проект три "арбуза" паундами. Уверен, что игрушки этой Абрамовичу серьёзно жаль, это его очевидная страсть и хобби. Абрамович эдакий трикстер, сумевший влезть в пасть ко льву и выйти сухим и с добычей. Он Остап Бендер, который перешёл Прут, оставив в дураках и "кореек", и румынских пограничников. Он получил свой Рио, мулаток и белые штаны. Стоя босыми ножками на палубе лучшей в мире яхты, он будет с удовольствием наблюдать за тараканьими бегами своих коллег, застрявших в России в очень плохие времена...
utax 25 сентября 2018 | 14:09
Владение крупными активами явно должно облагаться налогами. Незаменимых на этом свете нет. Сколько людей пашет на создание никчемных мегаяхт да на всю его лабуду.