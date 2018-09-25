ГД приняла закон об уголовной ответственности за увольнение и отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Наказывать за это предлагается штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами сроком до 360-ти часов.

Предпенсионным возрастом будет считаться пятилетний период перед выходом на пенсию.