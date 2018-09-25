ГД приняла закон об уголовной ответственности за увольнение и отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Наказывать за это предлагается штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами сроком до 360-ти часов.
Предпенсионным возрастом будет считаться пятилетний период перед выходом на пенсию.
Комментарии20
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roman_i_olga 25 сентября 2018 | 13:36
а как путинские прокуратуры закон чтут мы все знаем
danko1 25 сентября 2018 | 13:40
roman_i_olga: Дело даже не в законе, а в том, что для увольнения и отказа в приеме на работу существует множество причин, никак не связанных с возрастом. И большинство из причин - объективные.
Очередной идиотский закон холуёв из ГосДуры.
danko_durka 25 сентября 2018 | 13:46
roman_i_olga: теперь идиотскую бабку данко1 не уволят. Только если за прогулы с дивана. Из маями.
zemljanka 25 сентября 2018 | 13:58
Не роняют думаки репутацию.
Фигуристов, боксеров, и, извиняюсь, ...
irdo 25 сентября 2018 | 14:09
danko1:
Очередной идиотский закон холуёв из ГосДуры.
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Очередное правовое преступление
vikwlad 25 сентября 2018 | 14:34
Следующий закон, который примут эти дураки, будет закон о фиксировании цен на продукты питания и лекарства. И тогда, дорогие россияне, мы опять вернёмся к очередям, карточкам и дефициту.
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 13:42
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
alladinov_03 25 сентября 2018 | 13:55
sofia___maltceva:
Тременс_делириум, прекрати. Ты, чухонский ибонатовец, которого трахают во все дыхательные и пихательные пути натовские оккупанты, зачем поганишь наш хороший и высоконравственный Русский сайт? А ну-ка, портяныч, звиздуй отседова!
beregov_net 25 сентября 2018 | 14:28
sofia___maltceva: предупреждаю , переход по ссылке этого sofia___maltceva возможно раскроет ваш айпишник , старый трюк
tv_victim 25 сентября 2018 | 13:43
Палата нижняя, буйная отстрелялась. Очередь за верхней - безнадежной.....
tks 25 сентября 2018 | 14:16
tv_victim: и потом дело за Главврачом!
captaingeorge 25 сентября 2018 | 13:43
Задумываться вовсе бесполезно
О смысле этих "творческих" начал
Здесь просто всё, логически железно:
Идиотизм в сране у нас крепчал...
sasass 25 сентября 2018 | 14:00
Мертвый закон принимают полумертвые депутаты...
goshan31 25 сентября 2018 | 14:01
Просто власти необходимо продемонстрировать свою заботу о населении вопреки здравому смыслу. Да и лишний раскол в обществе не повредит..
wlnw 25 сентября 2018 | 14:07
Тупые
needroid 25 сентября 2018 | 14:12
Ну в 59 лет то увольнять можно и то хорошо. А для женщин - в 57. Как и раньше всё
tks 25 сентября 2018 | 14:14
ГосДурец и дебил - суть синонимы одного явления.
svas17 25 сентября 2018 | 14:27
Будут увольнять до предпенсионного возраста.
vla7815 25 сентября 2018 | 14:33
Для полноты картины необходимо еще сообщать результаты голосований в ГД по так называемым фракциям. Кто и как из них ведет себя против населения страны.
leonty 25 сентября 2018 | 14:35
"...штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами..."
А чё не расстрелом ?