Кремль не собирается каким-либо образом наказывать КПРФ и ЛДПР за их результаты на выборах в регионах — Песков
Кремль не собирается каким-либо образом наказывать КПРФ и ЛДПР за их результаты на выборах в регионах, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, партийная принадлежность не помешает конструктивным рабочим отношениям с новыми губернаторами, которые пришли к власти от оппозиционных партий. Им предстоит сдать серьезный экзамен своим избирателям, — добавил Песков.
Ранее газета «Ведомости» написала, что Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за нарушения договоренностей по выборам. Они, по сути, стали внесистемной оппозицией, и теперь могут разделить ее судьбу, — сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента.
Комментарии9
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andreykochnev 25 сентября 2018 | 13:33
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 13:41
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
danko1 25 сентября 2018 | 13:48
Какая наглая ложь пургоносца Пескова. Назвать оппозиционными партиями ЛДПР и КПРФ, филиалы ЕР, запредельный бред.
stratofighter 25 сентября 2018 | 13:42
Бред какой-то. За что их наказывать? Эти партии успешно создают антураж как-бы-демократии для правящего режима. Оттягивают на себя протестное голосование, канализируют протест. Скорее уж Путин их наградит какими-нибудь секретными медальками
nikolaitschi 25 сентября 2018 | 14:01
stratofighter: Но без штанов во внутреннем дворике наверное все же постоят. Обычай гор!
aleks50 Алексей Клубников 25 сентября 2018 | 13:51
Песков называет филиалы партии жуликов и воров оппозицией. Чего он там курит?
unprejudiced 25 сентября 2018 | 13:52
собеседник, близкий к администрации президента... никто не сомневался что это фейковая новость была, про наказание
sasass 25 сентября 2018 | 13:53
Кремль сделал фальсификацию наоборот - хочет показать западу фальшивые демократические выборы.....
byaka50 25 сентября 2018 | 14:04
Песков хоть иногда думал бы перед тем, что бы сказать. А какое такое право вообще наказывать партии у Кремля?