Кремль не собирается каким-либо образом наказывать КПРФ и ЛДПР за их результаты на выборах в регионах, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, партийная принадлежность не помешает конструктивным рабочим отношениям с новыми губернаторами, которые пришли к власти от оппозиционных партий. Им предстоит сдать серьезный экзамен своим избирателям, — добавил Песков.

Ранее газета «Ведомости» написала, что Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за нарушения договоренностей по выборам. Они, по сути, стали внесистемной оппозицией, и теперь могут разделить ее судьбу, — сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента.