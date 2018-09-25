ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, ведется поиск сотрудников МВД, которые продали журналистам или иным лицам документы Петрова и Боширова, содержащие личные данные.

Bellingcat и издания Инсайдер и Проект сделали вывод о причастности Петрова и Боширова к российским спецслужбам на основе данных базы ФМС и информационной системы «Российский паспорт». Журналисты не сообщили, как получили доступ к документам.