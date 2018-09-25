ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова
ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, ведется поиск сотрудников МВД, которые продали журналистам или иным лицам документы Петрова и Боширова, содержащие личные данные.
Bellingcat и издания Инсайдер и Проект сделали вывод о причастности Петрова и Боширова к российским спецслужбам на основе данных базы ФМС и информационной системы «Российский паспорт». Журналисты не сообщили, как получили доступ к документам.
Комментарии17
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oldmen56 25 сентября 2018 | 13:34
Чего это они озаботились гражданскими?
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 13:41
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
pyfrjvsqfldjrfn 25 сентября 2018 | 14:15
//ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных//
И вышла на себя.
tvitov66 25 сентября 2018 | 13:42
oldmen56: выходит что какому то Bellingcat и изданиям Инсайдер и Проект в ФСБ верят больше чем словам давнокомандующего со всех телевизеров сверхдержавы ... это измена или заговор
seryj_wolk 25 сентября 2018 | 14:04
tvitov66: Жадные какие-то журналисты в рфии. Хотели на халяву информацию получить. А это стоит денег. Вот Bellingcat не поскупился и выставил тайные службы рфиков и их перзидента на посмешище всему просвещенному миру.
danko1 25 сентября 2018 | 13:36
А причину провала этих любителей "достопримечательностей" ФСБ не желает расследовать, как и собственную тупость, когда своих сотрудников регистрируют под одной серией паспортов и по адресу конторы своей?
Совсем в ФСБ профессионализм утратили, сделав основной деятельностью передел бизнеса, его крышевание и прочие преступления.
tvitov66 25 сентября 2018 | 14:01
danko1: по телевизеру лично: - Гражданские, конечно! - сказал он (Путин) и предложил Петрову и Боширову пообщаться со средствами массовой информации "Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет", – сказал он и на уточняющий вопрос ведущего ответил: "Они гражданские, конечно" ... неужели ФСБ подтвердит что нацЛидер врёт публично и даже не краснеет?
dominator13 25 сентября 2018 | 13:36
хороша фсб рф, течет как дырявое решето.
позорники.
azatjan1 25 сентября 2018 | 13:39
Если опубликуют данные документов на паспорт Васи Пупкина, то возбудится только он сам,- прокуратура ,МВД, а тем более ФСБ пошлют его по одному месту. Из этого делаем вывод , что Боширов и Петров никакие не туристы посмотревшие на шпиль собора в Солсбери, а те кем их считают англичане.
bike_nty 25 сентября 2018 | 13:58
azatjan1: Да лан, чуваки фактически подписались за достоверность утекших данных, так что это само по себе провал такого-же уровня
bike_nty 25 сентября 2018 | 13:58
azatjan1: Да лан, чуваки фактически подписались за достоверность утекших данных, так что это само по себе провал такого-же уровня
midnightblues 25 сентября 2018 | 13:46
Симонянка суко все сотворила с сожителем
уж все знают
одно эфэсбэ не в курсе шо-то
sasass 25 сентября 2018 | 13:57
Получается ФСБ признает факт их принадлежности к спецслужбам ....
tvitov66 25 сентября 2018 | 14:06
sasass: Получается ФСБ признает факт вранья давнокомандующего в прямом эфире
chichanik 25 сентября 2018 | 14:06
Вместо того чтобы наказывать виновных непрофессиональных дураков,,
наказывать будем тех, кто голимый непрофессионализм обнаружили.
Подтверждается недавними событиями в Рос Гвардии, Мин Обороны и ГРУ.
Средство универсальное и столь же бессмысленное, т.к. исполняется непрофессиональными дураками,
что возвращает меня к началу тирады.
needroid 25 сентября 2018 | 14:08
Путин же сказал - это туристы. Что за суета?
wlnw 25 сентября 2018 | 14:12
Ну вот и подтвердили официально утечку данных. Значит таки ГРУ,