Суды могут прекращать дела за репосты на стадии расследования, если дело возбуждено необоснованно, если нет прямого умысла на совершение преступления, — заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. По его словам, Верховный суд зафиксировал увеличение числа дел за репосты и лайки. За последние три года динамика роста очевидна.

Уточняющее постановление о том, как рассматривать дела экстремисткой направленности, пленум Верховного суда принял 20 сентября. Судьям предлагается выяснять, имел ли обвиняемый прямой умысел на возбуждение ненависти и вражды, а также оценивать, насколько эта информация общественно опасна.