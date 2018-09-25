Суды могут прекращать дела за репосты на стадии расследования, если дело возбуждено необоснованно,
Суды могут прекращать дела за репосты на стадии расследования, если дело возбуждено необоснованно, если нет прямого умысла на совершение преступления, — заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. По его словам, Верховный суд зафиксировал увеличение числа дел за репосты и лайки. За последние три года динамика роста очевидна.
Уточняющее постановление о том, как рассматривать дела экстремисткой направленности, пленум Верховного суда принял 20 сентября. Судьям предлагается выяснять, имел ли обвиняемый прямой умысел на возбуждение ненависти и вражды, а также оценивать, насколько эта информация общественно опасна.
Комментарии11
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 13:42
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
gvs 25 сентября 2018 | 13:44
"А судьи кто?"
(А.С.Грибоедов) (с)
nina51 25 сентября 2018 | 13:45
наивные люди )))
danko1 25 сентября 2018 | 13:46
Когда стала общественно опасной правда о преступлениях тех, кто во власти, когда действия по Конституции считаются экстремизмом, то словоблудие Лебедева в условиях резкого падения доверия к власти ничего не изменит, а количество таких уголовных дел, как и их абсурд, будут только расти.
dedalmaz 25 сентября 2018 | 13:51
Суды могут прекращать дела за репосты на стадии расследования, если дело возбуждено необоснованно, если нет прямого умысла на совершение преступления, — заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
Нууу это смотря сколько "судье" занесешь.
zhrv 25 сентября 2018 | 13:55
- "Суды могут прекращать дела за репосты на стадии расследования"
Могут... Но будут ли, и будет ли это "платно" (привет следователям)?
doxerom 25 сентября 2018 | 13:59
Так правда всегда глаза колет, особенно если власть несменяемая и не допускающая критики в свой адрес. Если проще - оборзевшая.
ed10075 25 сентября 2018 | 14:03
"Суды могут прекращать дела за репосты на стадии расследования, если дело возбуждено необоснованно"
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Стареет Лебедев... Суды ОБЯЗАНЫ прекращать любые дела, если они возбуждены необоснованно!
(см. п.п.1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
sasass 25 сентября 2018 | 14:04
Председатель Верховного суда видимо не юрист по образованию , раз конкретно юридически ничего сказать не может ....
zemljanka 25 сентября 2018 | 14:14
"Несите ваши денежки..."
На ранней стадии.
Там у какого-то полковника, борца с коррупцией, выгребли миллиарды из квартир, так что -есть к чему стремиться. Говорилось, что часть денег - по дороге - затерялись...
vladimir1967 25 сентября 2018 | 14:19
Суды могут любое дело прекратить за необоснованностью, но этого не делают, и не будут делать.