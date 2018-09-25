В Кремле оставляют без ответа вопрос, на каких условиях в Сирию будут поставлены комплексы С-300
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом не согласился с теми, кто считает, что такие поставки усилят напряженность в регионе.
Песков не подтвердил сообщения израильских СМИ о том, что Владимир Путин вел переговоры с Биньямином Нетаньяху перед тем, как Сергей Шойгу объявил о поставках в Сирию.
Комментарии13
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post_v 25 сентября 2018 | 13:08
у Пескова плохо с логикой
поставка С-200 в Сирию уже привела к гибели 15 российских военных
насколько повысится угроза для российских военных после поставки С-300 ?
starushko_ 25 сентября 2018 | 13:09
Какие такие условия? Российские пенсионеры за всё заплатят!
michael_c 25 сентября 2018 | 13:17
500 трофейных Т-шек у Израиля не просто так образовались . Арабы никогда не ценили даренного оружия ...
danko1 25 сентября 2018 | 13:17
starushko_: .Естественно, что оплатят из бюджета те, для кого там денег нет, а на вролончелях экономить не будут.
Но какое значение имеет мнение наглого лжеца, вора, коррупционера и экстремиста Пескова, желавшего размазать печень оппозиционеров по асфальту?
gordy 25 сентября 2018 | 13:17
"В Кремле оставляют без ответа вопрос, на каких условиях в Сирию будут поставлены комплексы С-300"
Какая разница, если израильтяне обещали их загасить на подходе?
nina51 25 сентября 2018 | 13:10
post_v: все будет хорошо
novirusich 25 сентября 2018 | 13:16
nina51: И даже очень
Громкие заявления нужны Путину, чтобы успокоить быдло-шваль антисемитскую в России. Потом все забудется.
РЕАЛЬНО ПУТИН ЗНАЕТ, ЧТО ИЗРАИЛЬ ВООБЩЕ НЕ ПРИЧЕМ,
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СМИ: израильские ВМС помогали российским военным в поиске фрагментов сбитого Ил-20
Сирийское издание "Заман аль-Уасал" со ссылкой на военные источники сообщает, что три корабля израильских военно-морских сил находились в территориальных водах Сирии, помогая российским военным в поисках фрагментов разбившегося самолета-разведчика Ил-20М (бортовой номер RF-93610).
Сирийский офицер на условиях анонимности заявил, что израильские ВМС сотрудничают с российскими военными, которые ведут поисковую операцию к югу от Латакии, западнее Баниаса. При этом, по его словам, российские военные запретили сирийским ВМС приближаться к зоне поиска, а сирийской армии – публиковать какие-либо сведения о происходящем в этом районе.
По словам указанного источника, израильские ВМС действовали в зоне поисков в течение двух дней.
В публикации "Заман аль-Уасал" также упомянуто об израильском военном корабле с мощным ракетным вооружением, который во время поисков находился неподалеку от указанного района, хотя и за пределами территориальных вод Сирии.
Пресс-служба ЦАХАЛа и министерство обороны Израиля не комментируют эту информацию. Однако известно, что Израиль предлагал России свою помощь в поисковой операции.
heklya 25 сентября 2018 | 13:09
Хотят как лучше , а получится как всегда: налетят евреи и позор на весь мир .....
mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 13:09
А почему такая дискриминация - туркам дают с-400, а сирийцам только с-300?!
Ведь и те, и другие - наши заклятые друзья!
compare 25 сентября 2018 | 13:15
mikhail_spb_: у "сирианцев" всего лишь 70град. угол наклона по горизонтали,в то время,как турки,давно ,если не раньше нас,стали прямоходящими-честные 90град.!
tv_victim 25 сентября 2018 | 13:11
Тоже мне, бином Ньютона! Да как всегда, на халяву! Ну, то есть в кредит, который никогда не будет выплачен. Кароч, пенсы за все заплатят.
neyexo 25 сентября 2018 | 13:14
tv_victim: не надо про это, дело обычное - я всегда писал, что поставляем за безвозвратный кредит, и этот случай ничем не отличается! Хоть АЭС, хоть С-300. Деньги потом, если будут. А если будут трудности - войдем в положение. Всегда так было
compare 25 сентября 2018 | 13:13
на каких? ясно,на "каких"-на "каковых",как всегда..привезут,воткнут,а расходы оплатят те,кому на пенсию хотелось,да не срослось...зря,что-ли,всю эту пенсионную бодягу мутили?