В Екатеринбурге впервые избрали мэра по новой схеме

Депутаты гордумы сегодня единогласно назначили градоначальником Александра Высокинского.

Вице-губернатор Александр Высокинский выдвинулся на пост градоначальника как человек губернатора в противовес представителю городской команды Алексея Кожемяко. Представители команды города, проиграли сражение, а идеолог «городских» Владимир Тунгусов лишился поста первого заместителя губернатора. Так закончилось многолетнее противостояние городских и областных властей. На последнем этапе этой борьбы отменили прямые выборы мэра. Высокинский стал первым назначенным градоначальником за много лет. Интересно, что 5 лет назад он баллотировался в мэры на всенародных, но в последний момент снял свою кандидатуру, а победил в 2013 году Евгений Ройзман. По мнению наблюдателей, Высокинский – не самая плохая кандидатура на этот пост, он участвовал еще в составлении стратегического плана развития Екатеринбурга и есть надежда, что ломать вектор развития он не станет. Однако многое будет зависеть от того, насколько самостоятельным он будет в своих решениях.



Победитель последних выборов мэра Екатеринбурга Евгений Ройзман ушел весной со своего поста в знак протеста против отмены прямых выборов главы города. Александр Высокинский — начинал карьеру в городской администрации, где дорос до заместителя главы, а затем неожиданно для наблюдателей перешел в правительство области.