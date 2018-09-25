В Кремле опровергли информацию о наказании ЛДПР и КПРФ после победы их кандидатов в выборах
На этих выходных партия власти потеряла губернаторов в трех регионах.
Публикации о наказании оппозиционных партии, не имеют под собой основания – сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал статью «Ведомостей» о санкциях со стороны Кремля в отношении ЛДПР и КПРФ. Наказание якобы должно было последовать за нарушение договоренностей на губернаторских выборах. В частности, как пишет газета, член ЛДПР Сергей Фургал выдвигался на пост главы Хабаровского края техническим кандидатом и обещал не вести кампанию, но в итоге отказался от сделки со своим соперником из «Единой России», который предлагал ему место первого вице-губернатора. Обеим партиям якобы также вспомнили их выступление против пенсионной реформы. Теперь, по словам источника, Кремль может отказаться помогать парламентской оппозиции например с прохождением муниципального фильтра.
Во втором туре губернаторских выборов представители ЛДПР одержали победу в Хабаровском крае и Владимирской области. В Хакасии голосование отложено до октября, однако действующий глава-единоросс уже снял свою кандидатуру
Комментарии2
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rpmcmurphy 25 сентября 2018 | 13:14
Так он прокомментировал статью «Ведомостей» о санкциях со стороны Кремля в отношении ЛДПР и КПРФ....
"Ведомости", "Росбалт", "Новая газета"... и им подобные - это не просто вруны, мечтающие поднять рейтинг среди носатых либералов, это профессиональные проводники интересов США и стран НАТО на территории России.
gregor 25 сентября 2018 | 13:16
В Кремле опровергли информацию о наказании ЛДПР и КПРФ после победы их кандидатов в выборах
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По статистике и наблюдениям .., если в Кремле опровергают ,значит информация правдивая .