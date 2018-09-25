Подача тепла началась в Москве. Пока речь идет об объектах социальной сферы и жилых домах
Затем будут подключены промышленные предприятия и офисные здания. Ранее в мэрии говорили, что город полностью готов к отопительному сезону.
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Затем будут подключены промышленные предприятия и офисные здания. Ранее в мэрии говорили, что город полностью готов к отопительному сезону.
Комментарии2
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xuato 25 сентября 2018 | 12:44
Самые незащищенные слои получат тепло - на Старой площади и в Кремле, остальные по графику.
neyexo 25 сентября 2018 | 13:16
Вообще еще позавчера стояла жара.
Я знаю, почему подают тепло - чтоб электрообогреватетели не включали, - т.к. их сети не выдержат, и Москва будет обесточена, как 10 лет назад