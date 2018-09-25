ГД приняла в окончательном III чтении законопроект об уголовном наказании за увольнение людей предпенсионного возраста
Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об уголовном наказании за увольнение людей предпенсионного возраста. Работодателям будет грозить штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы.
Под «предпенсионным возарстом» понимается период до 5 лет перед назначением страховой пенсии.
Комментарии28
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post_v 25 сентября 2018 | 12:38
это чтобы депутатов не могли сгонять с насиженного места?
luger_max_otto 25 сентября 2018 | 12:58
Не только. Есть еще Вечно Предпенсионный Солнцеликий.
Хутинскую банду- на пуй.
mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 12:39
Лучше закрепить работников за предприятиями, чтобы никто не мог их уволить и они сами не могли уволиться.
Устроить на предприятиях казармы для работников, чтобы они не теряли время на дорогу с предприятия домой и обратно.
А все предприятия перестроить на выпуск продукции военного назначения.
apontiy 25 сентября 2018 | 12:47
mikhail_spb_: ЭТО уже было при Сталине.
hastings 25 сентября 2018 | 13:01
apontiy: ой, золотое время было!
hastings 25 сентября 2018 | 13:11
mikhail_spb_: а ведь при крепостном праве проблем с увольнением не было, работа всегда была, уверенность в завтрашнем дне и почитание начальства.
sedoff 25 сентября 2018 | 12:40
А, что мешает уволить работника за год ( да хоть за день!) до наступления предпенсионного возраста?
В России, для того, чтобы законы писать, надо, наверное, специальный тест на интеллект пройти?
Тех, кто чуть умнее инфузории, отсеивают?
democ 25 сентября 2018 | 12:49
sedoff: Сейчас под этим "соусом" начнётся зачистка под родственников, друзей родственников.
democ 25 сентября 2018 | 12:41
Предпенсионный возраст мне подняли, теперь сижу дальше без работы. Через 1,5 - 3,5 года можно начинать шантажировать работодателей.
dwon 25 сентября 2018 | 12:41
Куда козел, туда и овцы.
xuato 25 сентября 2018 | 12:42
Все работодатели страшно испугались. Как будто они из за возраста придираться будут.. Вы гражданка Сидорова б/у кандидат медицинских наук, не владеете техникой мытья шваброй и наша компания предлагает пройти платные двухгодичные курсы мойки и уборки, или извините, вы не соответствуете высоким профтребованиям нашей компании. И где здесь дискриминация по возрасту?
zamorysh 25 сентября 2018 | 13:01
xuato: будут просто увольнять "по собственному желанию"
stebinmaku 25 сентября 2018 | 12:42
Гордо идёт с работы отстоявший свои права предпенсионер, подходит к дому, а там его незадачливый работодатель двор подметает, по приговору в виде "обязательных работ". Красота..
demokratia 25 сентября 2018 | 12:43
Думаки и СовФедоры в сваём амплуа - что скажет па-по-Хан, то и примут
elloi 25 сентября 2018 | 12:43
Хороший закон. Теперь по этому Закону Путина увольнять нельзя ! Противозаконно.
forum_participant 25 сентября 2018 | 12:44
Ну и как теперь этим людям на работу устраиваться?
mosser 25 сентября 2018 | 12:44
Госдура-все законы убийство народа России! За все придется отвечать!
jblack2 25 сентября 2018 | 12:47
Красиво все на бумаге.
Вон у преподавателей в ВУЗах принято заключать срочные контракты на 11 месяцев. Что с ними будут делать?
Никого не уволили - просто закончился контракт и ауфидерзейн...
kryimzdick 25 сентября 2018 | 12:56
jblack2: так они за это голосовали
atjapa 25 сентября 2018 | 12:53
Будут увольнять за 5 с половиной лет!
zolingen 25 сентября 2018 | 12:53
Мама дорогая! Ну почему ж так много идиотов? Или их просто собрали в одном месте, но процент зашкаливает.
vla7815 25 сентября 2018 | 12:54
Хрень полная, как всё законодательство, принятое против Конституции и против людей. Сразу на вскидку: могут перевести на нижеоплачиваемую работу в связи с производственной необходимостью, засунуть в какую-нибудь дыру или дерьмо, сократить до достижения предпенсионного возраста и т.д. А вообще нехрен даже обсуждать эти варианты. Надо обсуждать антинародные и антигосударственные действия врагов народа.
evgpekar 25 сентября 2018 | 12:56
Дебилы, б....©. Маразм крепчал. Предпенсионный возраст начинается в момент рождения...
democ 25 сентября 2018 | 12:58
Кому 56 лет и высшее образование, мужчинам, надо промаяться ещё 4 года до наступления предпенсионного периода, а потом ползти "права" качать к работодателю через прокуратуру. "Весёлая" страна, ничего не скажешь.
greeg1 25 сентября 2018 | 12:59
Как хитро придумано. Очень удобная статья для отжатия бизнеса у среднего класса, дабы не вздумали артачится, а делали всё по щелчку пальца. И ведь и пожаловаться не на кого. На Уголовный кодекс много доносов не напишешь.
ed10075 25 сентября 2018 | 13:00
Трудно подобрать точное определение тому, чем занимается богоугодное заведение, по недоразумению и с сарказмом называемое Государственная Дума. Проституция? Нет, это для них как похвала.
curious69_ 25 сентября 2018 | 13:01
Стесняюсь спросить... А будут ли ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ принимать на " работу" в донбасские "шахтёры и трактористы"?
sim202_ 25 сентября 2018 | 13:04
Теперь и в 50 на работу вообще не устроишься...