ГД приняла в окончательном III чтении законопроект об уголовном наказании за увольнение людей предпенсионного возраста

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об уголовном наказании за увольнение людей предпенсионного возраста. Работодателям будет грозить штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы.

Под «предпенсионным возарстом» понимается период до 5 лет перед назначением страховой пенсии.