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12:32, 25 сентября 2018

ГД приняла в окончательном III чтении законопроект об уголовном наказании за увольнение людей предпенсионного возраста

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об уголовном наказании за увольнение людей предпенсионного возраста. Работодателям будет грозить штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы.
Под «предпенсионным возарстом» понимается период до  5 лет перед назначением страховой пенсии.

Комментарии

28

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post_v 25 сентября 2018 | 12:38

это чтобы депутатов не могли сгонять с насиженного места?

luger_max_otto 25 сентября 2018 | 12:58

Не только. Есть еще Вечно Предпенсионный Солнцеликий.
Хутинскую банду- на пуй.

mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 12:39


Лучше закрепить работников за предприятиями, чтобы никто не мог их уволить и они сами не могли уволиться.
Устроить на предприятиях казармы для работников, чтобы они не теряли время на дорогу с предприятия домой и обратно.
А все предприятия перестроить на выпуск продукции военного назначения.

apontiy 25 сентября 2018 | 12:47

mikhail_spb_: ЭТО уже было при Сталине.

hastings 25 сентября 2018 | 13:01

apontiy: ой, золотое время было!

hastings 25 сентября 2018 | 13:11

mikhail_spb_: а ведь при крепостном праве проблем с увольнением не было, работа всегда была, уверенность в завтрашнем дне и почитание начальства.

sedoff 25 сентября 2018 | 12:40

А, что мешает уволить работника за год ( да хоть за день!) до наступления предпенсионного возраста?
В России, для того, чтобы законы писать, надо, наверное, специальный тест на интеллект пройти?
Тех, кто чуть умнее инфузории, отсеивают?

democ 25 сентября 2018 | 12:49

sedoff: Сейчас под этим "соусом" начнётся зачистка под родственников, друзей родственников.

democ 25 сентября 2018 | 12:41

Предпенсионный возраст мне подняли, теперь сижу дальше без работы. Через 1,5 - 3,5 года можно начинать шантажировать работодателей.

dwon 25 сентября 2018 | 12:41

Куда козел, туда и овцы.

xuato 25 сентября 2018 | 12:42

Все работодатели страшно испугались. Как будто они из за возраста придираться будут.. Вы гражданка Сидорова б/у кандидат медицинских наук, не владеете техникой мытья шваброй и наша компания предлагает пройти платные двухгодичные курсы мойки и уборки, или извините, вы не соответствуете высоким профтребованиям нашей компании. И где здесь дискриминация по возрасту?

zamorysh 25 сентября 2018 | 13:01

xuato: будут просто увольнять "по собственному желанию"

stebinmaku 25 сентября 2018 | 12:42

Гордо идёт с работы отстоявший свои права предпенсионер, подходит к дому, а там его незадачливый работодатель двор подметает, по приговору в виде "обязательных работ". Красота..

demokratia 25 сентября 2018 | 12:43

Думаки и СовФедоры в сваём амплуа - что скажет па-по-Хан, то и примут

elloi 25 сентября 2018 | 12:43

Хороший закон. Теперь по этому Закону Путина увольнять нельзя ! Противозаконно.

forum_participant 25 сентября 2018 | 12:44

Ну и как теперь этим людям на работу устраиваться?

mosser 25 сентября 2018 | 12:44

Госдура-все законы убийство народа России! За все придется отвечать!

jblack2 25 сентября 2018 | 12:47

Красиво все на бумаге.
Вон у преподавателей в ВУЗах принято заключать срочные контракты на 11 месяцев. Что с ними будут делать?
Никого не уволили - просто закончился контракт и ауфидерзейн...

kryimzdick 25 сентября 2018 | 12:56

jblack2: так они за это голосовали

atjapa 25 сентября 2018 | 12:53

Будут увольнять за 5 с половиной лет!

zolingen 25 сентября 2018 | 12:53

Мама дорогая! Ну почему ж так много идиотов? Или их просто собрали в одном месте, но процент зашкаливает.

vla7815 25 сентября 2018 | 12:54

Хрень полная, как всё законодательство, принятое против Конституции и против людей. Сразу на вскидку: могут перевести на нижеоплачиваемую работу в связи с производственной необходимостью, засунуть в какую-нибудь дыру или дерьмо, сократить до достижения предпенсионного возраста и т.д. А вообще нехрен даже обсуждать эти варианты. Надо обсуждать антинародные и антигосударственные действия врагов народа.

evgpekar 25 сентября 2018 | 12:56

Дебилы, б....©. Маразм крепчал. Предпенсионный возраст начинается в момент рождения...

democ 25 сентября 2018 | 12:58

Кому 56 лет и высшее образование, мужчинам, надо промаяться ещё 4 года до наступления предпенсионного периода, а потом ползти "права" качать к работодателю через прокуратуру. "Весёлая" страна, ничего не скажешь.

greeg1 25 сентября 2018 | 12:59

Как хитро придумано. Очень удобная статья для отжатия бизнеса у среднего класса, дабы не вздумали артачится, а делали всё по щелчку пальца. И ведь и пожаловаться не на кого. На Уголовный кодекс много доносов не напишешь.

ed10075 25 сентября 2018 | 13:00

Трудно подобрать точное определение тому, чем занимается богоугодное заведение, по недоразумению и с сарказмом называемое Государственная Дума. Проституция? Нет, это для них как похвала.

curious69_ 25 сентября 2018 | 13:01

Стесняюсь спросить... А будут ли ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ принимать на " работу" в донбасские "шахтёры и трактористы"?

sim202_ 25 сентября 2018 | 13:04

Теперь и в 50 на работу вообще не устроишься...

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