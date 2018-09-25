Новый глава Владимирской области Сипягин, посоветовал проигравшей выборы Орловой уехать из области
Новый глава Владимирской области, представитель ЛДПР Владимир Сипягин, посоветовал проигравшей выборы Светлане Орловой уехать из области. В интервью РБК он отметил, что у нее историческая родина «находится в другом месте» и она сможет принести пользу родине в другом субъекте Российской Федерации.
Орлова проиграла Сипягину почти 20% голосов во втором туре выборов.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
piter_ug 25 сентября 2018 | 12:37
Лучше ехать сразу на постоянное место жительства, чтобы потом не пришлось переезжать.
Например, в Северную Корею.
polsan 25 сентября 2018 | 12:46
piter_ug: Про эту Орлову, много написано в сети. Про неё не то, что читать, смотреть на её фото просто противно!
sadda 25 сентября 2018 | 12:40
Рванет в Лондон на ПИЖ как и положено путинской патриотке. Наверняка и квартирку там уже прикупила.
meteor9 25 сентября 2018 | 12:43
Какое ему дело где она живёт? Ты лучше делом там займись после этой Орловой, а не п...ди
buzukin1905 25 сентября 2018 | 12:47
Шо - неужели в Беер-Шеву??? Впрочем... Отчего бы и нет? Это же таки не Магадан :)
stalk25 25 сентября 2018 | 12:58
buzukin1905: Беер-Шева ближе к Жириновскому, а не к Орловой. ))
alexisgross_082018 25 сентября 2018 | 13:10
buzukin1905: Ну хорош дегустировать продукт ;)) Кто ее главный покровитель ? Вот туди и свалит ;))
Ты ягод для настоек набрал? Тут дядькины знакомые довели до ума гидропонную установку для женьшеня и золотого корня ;))
y3emen1 25 сентября 2018 | 12:51
ну куда же она рванёт от хозяйства, дворца, бизнеса...
unprejudiced 25 сентября 2018 | 12:52
Ну вот и все, есть все основания сразу же снимать оппозиционера с должности за такое заявление-угрозу, грубо нарушающее Конституцию, которая закрепляет свободу передвижения и места жительства
y3emen1 25 сентября 2018 | 12:55
unprejudiced: дружеский совет не является заявлением
kryimzdick 25 сентября 2018 | 12:53
Лучше сразу на Колыму
forum_participant 25 сентября 2018 | 12:53
Ему разве не рассказали чем он должен заниматься?
protvik 25 сентября 2018 | 12:54
А посмотрим как сам сдюжит. Орлова тоже не сразу легла под ЕР.
stalk25 25 сентября 2018 | 12:56
Хамить соколу Жириновского, то бишь Путина - было не обязательно, да и не факт, что он принесёт больше пользы региону, или хоть что-то сделает получше.
alexisgross_082018 25 сентября 2018 | 13:05
stalk25: Орлова тетка то номенклатурная и с областью ее ну ни чего кроме как служебной квартирки не связывает. А достала Орлова в области всех без разбору от плебса до местных партайгеноссе и бизнеса.
Она сама по себе токсична как ссаный веник и свалить под крыло своих старинных покровителей самое оно.
ed10075 25 сентября 2018 | 13:03
... и из страны. Навсегда. И прихватить с собой всех единоросов. И им сочувствующих.
greeg1 25 сентября 2018 | 13:06
Молодец Сипягин. Узнаю руку Вольфыча.
maikl5301 25 сентября 2018 | 13:09
Вот она новая демократия либеральная в действии...А представьте в масштабах страны, если новальный придет, ужосс
kapitankolbaskin 25 сентября 2018 | 13:11
не сомневаюсь что уедет,Ни сразу так потом...когда придет время.
Уедет в Майами или в Ниццу !
Туда уедут все ,кто щас патриотично выпучивает глаза в телевизоре и мычит про преданность Родине..
Уж если Катя Андреева обзавелась " домишкой " в Черногории,то что говорить об этих кресложопых ???!!!
Вспомним где сейчас Лужков с Батуриной ,где Скрынник....и прочая твареподобная путинская шобла?!!!