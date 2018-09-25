Новый глава Владимирской области Сипягин, посоветовал проигравшей выборы Орловой уехать из области

Новый глава Владимирской области, представитель ЛДПР Владимир Сипягин, посоветовал проигравшей выборы Светлане Орловой уехать из области. В интервью РБК он отметил, что у нее историческая родина «находится в другом месте» и она сможет принести пользу родине в другом субъекте Российской Федерации.

Орлова проиграла Сипягину почти 20% голосов во втором туре выборов.