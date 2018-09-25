Оппозиционным кандидатам, победившим на выборах во Владимирской области и Хабаровском крае предстоит сдать экзамен перед избирателями, — так сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он назвал безосновательными сообщения о планах Кремля наказать КПРФ и ЛДПР.

Напомню, — газета Ведомости со ссылкой на свой источник пишет сегодня, что в администрации президента недовольны успехом этих партий на губернаторских выборах, и в качестве ответной меры КПРФ и ЛДПР могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах.