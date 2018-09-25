Оппозиционным кандидатам, победившим на выборах во Владимирской области и Хабаровском крае предстоит сдать экзамен
Оппозиционным кандидатам, победившим на выборах во Владимирской области и Хабаровском крае предстоит сдать экзамен перед избирателями, — так сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он назвал безосновательными сообщения о планах Кремля наказать КПРФ и ЛДПР.
Напомню, — газета Ведомости со ссылкой на свой источник пишет сегодня, что в администрации президента недовольны успехом этих партий на губернаторских выборах, и в качестве ответной меры КПРФ и ЛДПР могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах.
Комментарии14
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motooppic 25 сентября 2018 | 12:36
демократические процессы, происходящие в российском обществе, сдвинули с мертвой точки самосознание трудящихся масс и, как никогда, все более плотные ряд оппозиционно настроенных граждан, непрерывными потоками простираются до самых глубин человеческого сознания, которое необратимо ведет к демократическом процветанию либеральных идей в обществе!
mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 12:36
Нацдилер уже более 18 лет ежедневно сдаёт экзамены - поднимает страну с колен, пашет на галере, в одиночку противостоит агрессивному блоку НАТО и отращивает величие Отчизны!
demokratia 25 сентября 2018 | 12:51
.....и за каждый экзамен убедительный НЕУД.
Для России это катострофа!!!
Катастрофа
venmud 25 сентября 2018 | 12:51
mikhail_spb_: "Отращивает величие"
======
"В моем доме не выражаться"
efilika 25 сентября 2018 | 12:55
mikhail_spb_: интересен размер величия.Хочется пройтись по другому величию.
tvitov66 25 сентября 2018 | 13:00
mikhail_spb_: величие он уже отрастил, теперь оттягивает конец
unprejudiced 25 сентября 2018 | 12:49
Еще практика показывает что лидеры оппозиционеры очень быстро попадают на скамью подсудимых, за тоже воровство бюджетных денег до которых они дорвались
protoukrop 25 сентября 2018 | 12:56
unprejudiced: Если каждый вор будет попадать на скамью подсудимых, воровство как таковое точно было бы искоренено, ну или по крайней мере снижено в сотни раз. Нужно стремится к тому, чтобы и воры правящей партии всегда попадали на эту скамью.
neyexo 25 сентября 2018 | 12:52
Вот и инициатива - пусть кроме муниципального фильтра ЕГЭ сдают
polsan 25 сентября 2018 | 12:53
Оппозиционным кандидатам, победившим на выборах во Владимирской области и Хабаровском крае предстоит сдать экзамен перед избирателями, — так сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
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Сдавать экзамены избирателям, должны только позиционные кандидаты, всем остальным, кто не из оппозиционной когорты это вовсе ни к чему, как и самому Пескову! )
kryimzdick 25 сентября 2018 | 12:54
Грядет передел собственности в указанных регионах. Одних прессекретарей сколько получит по шапке
sim202_ 25 сентября 2018 | 13:12
Какие - такие "оппозиционные кандидаты"?
sim202_ 25 сентября 2018 | 13:12
Какие - такие "оппозиционные кандидаты"?
sim202_ 25 сентября 2018 | 13:12
Какие - такие "оппозиционные кандидаты"?