В Кремле не готовы комментировать условия поставок оружия С-300 в Сирию
В Кремле не готовы комментировать условия поставок оружия С-300 в Сирию. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 25 сентября 2018 | 12:31
Поставку оружия бандитским и преступным режимам Кремль всегда предпочитает тайно проводить.
И всегда за счет российского бюджета и обнищания россиян.