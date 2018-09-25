В Кремле отрицают возможность наказания КПРФ и ЛДПР за победу в региональных выборах губернаторов, о чем ранее писала газета «Ведомости». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Такие публикации не имеют под собой основания», — отметил Д.Песков.