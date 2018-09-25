В Кремле отрицают возможность наказания КПРФ и ЛДПР за победу в региональных выборах губернаторов
В Кремле отрицают возможность наказания КПРФ и ЛДПР за победу в региональных выборах губернаторов, о чем ранее писала газета «Ведомости». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».
«Такие публикации не имеют под собой основания», — отметил Д.Песков.
Комментарии2
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danko1 25 сентября 2018 | 12:25
Пескову надо верить...
Да и сейчас, конечно, не накажут, но в будущем на тех, кто даже указания Кремля на посту выполнять будет, найдут компромат для уголовного дела, чтобы не смели кандидата власти побеждать, унижая Путина при этом, показав, что его поддержка для кандидатов становится черной меткой.
andre_klimov 25 сентября 2018 | 12:38
Ну да... Они просто сделают сепуку :))