Кремль: победившим на региональных выборах кандидатам от КПРФ и ЛДПР предстоит «сдать серьезный экзамен»
Победившим на региональных выборах кандидатам от КПРФ и ЛДПР предстоит «сдать серьезный экзамен» перед выбравшими их людьми. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».
«Безусловно, им предстоит сдать серьезный экзамен перед людьми. Им предстоит оправдать надежды, которые эти люди возложили на них. А людям предстоит почувствовать свою ответственность за те голоса, которые они отдали этим кандидатам», — заявил он.
Д.Песков подчеркнул, что победившим кандидатам предстоит большая работа как с федеральным центром, так и внутри региона.
Комментарии7
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timber_head 25 сентября 2018 | 12:25
Ничё, они его сдадут. По шпаргалкам едросов. Не людям, конечно - на людей давно всем плевать. Любимому Руководителю.
wuwer 25 сентября 2018 | 12:28
А чем они хуже едропутов?...ну будет такая же "халатность в особо крупных размерах"
Или "едропуты" - неприкасаемые...наделённые особыми привилегиями?
wuwer 25 сентября 2018 | 12:31
wuwer: те же кондомы...
только слегка перекрасившиеся..и вид не в фас, а в профиль .. с одних рук кормятся
stichirichi 25 сентября 2018 | 12:28
....вообщем вы у нас попляшете, будете знать как голосовать не за ЕР..сделаем всё, чтобы сами пожалели, было плохо, а сделаем еще хуже...пронеслось в голове у Дмитрия...
sadda 25 сентября 2018 | 12:30
В мае этого года ОАО «РЖД» перечислило около 10 млн руб. созданному в прошлом ноябре ООО «Навка Шоу» которым руководит Татьяна Навка, жена Пескова, и учредителем которого записана ее младшая сестра Наталья.
Не трудно догадаться что РЖД не единственные, кто не смогли отказать приближенному к президенту чиновнику. Коррупция рулит. Но Путин как всегда не в курсе. Да и ему и некогда, надо Навального гнобить.
blindpew_33 25 сентября 2018 | 12:34
Переводим на русский - "посадят".
Как Урлашова.
Впрочем, Урлашов был реально оппозиционный мэр, а эти - ничтожные мурзилки. Так что, может, и не посадят, а просто задвинут к параше.
yralez 25 сентября 2018 | 12:34
Да, переплюнуть шпротов будет трудно.
Трудно на выжженной после шпротов земле добиться таких же результатов.