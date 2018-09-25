Кремль: победившим на региональных выборах кандидатам от КПРФ и ЛДПР предстоит «сдать серьезный экзамен»

Победившим на региональных выборах кандидатам от КПРФ и ЛДПР предстоит «сдать серьезный экзамен» перед выбравшими их людьми. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Безусловно, им предстоит сдать серьезный экзамен перед людьми. Им предстоит оправдать надежды, которые эти люди возложили на них. А людям предстоит почувствовать свою ответственность за те голоса, которые они отдали этим кандидатам», — заявил он.

Д.Песков подчеркнул, что победившим кандидатам предстоит большая работа как с федеральным центром, так и внутри региона.