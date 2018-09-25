В Российской Премьер Лиге завершился 8-й тур. По результатам которого Зенит упрочил свое лидерство.

Минувший тур оказался самым посещаемым в Премьер Лиге. И повторил рекорд результативности нынешнего сезона. 23 мяча были забиты в 8-ми матчах. 8 из них сообразили на двоих Лидер первенства и действующий Чемпион страны. Вот только если Зениту это голевое пиршество позволило набрать 22 очка и уйти в отрыв от преследователей, то Локомотив опустился на рекордно низкое для себя 11-е место.

На вторую строчку в турнирной таблице вышел ФК Краснодар, разгромивший вчера Крылья Советов 3-0. Быки набрали 16 очков. На одно меньше – у Ростова и Спартака. На вылет пока стоят Уфа и Енисей, сумевшие одержать всего по одной победе.

9-й тур футбольного Чемпионата страны пройдет в конце недели.