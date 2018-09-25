Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста
В нижней палате парламента считают, что мера будет носить предупредительный характер.
Работодателю, необоснованно уволившему предпенсионера отныне грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 360 часов. Такое же наказание предусмотрено для тех, кто отказался принять на работу граждан предпенсионного возраста.
Ранее представители делового общества и профсоюзы высказались против законопроекта, посчитав его слишком жестким. Однако спикер Госдумы Вячеслва Володин отмечал, что дополнение уголовного кодекса — мера прежде всего превентивная, которая должна действовать на работодателей психологически. Он не исключил, что со временем появятся основания для того, чтобы исключить новую статью из УК. Проект закона был предложен президентом и при рассмотрении в Госдуме документ никаких изменений не претерпел.
Предпенсионным считается возраст продолжительностью до пяти лет перед назначением пенсии по старости.
Комментарии19
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sadda 25 сентября 2018 | 12:08
В мае этого года ОАО «РЖД» перечислило около 10 млн руб. созданному в прошлом ноябре ООО «Навка Шоу» которым руководит Татьяна Навка, жена Пескова, и учредителем которого записана ее младшая сестра Наталья.
Не трудно догадаться что РЖД не единственные, кто не смогли отказать приближенному к президенту чиновнику. Коррупция рулит, экономика не развивается. И как всегда Путин экономит на стариках и здравоохранении.
kindman_a 25 сентября 2018 | 12:16
"...дополнение уголовного кодекса — мера прежде всего превентивная, которая должна действовать на работодателей психологически..."
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Ага, это как статейка УК об лайках и перепостах, типа, да?
cromwel 25 сентября 2018 | 12:10
Теперь на работу вовсе не устроиться. Уроды.
income 25 сентября 2018 | 12:16
cromwel: Похоже, для того всё и делается - чтобы большинство из нас не доживали до пенсии.
mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 12:13
Вообще охренели.
Ничего себе, предупредительная мера - уголовное дело!
Теперь работодатели будут увольнять лет в 45, чтобы на предприятии не было никаких "предпенсионеров".
А для отказа в приёме на работу придумают какие-нибудь требования.
venmud 25 сентября 2018 | 12:20
mikhail_spb_: Естественно, теперь работодатели будут заключать с работниками контракты, заканчивающиеся за месяц до наступления их предпенсионного возраста.
polikarpich 25 сентября 2018 | 12:27
mikhail_spb_: Весёлые времена наступают!
А ведь в некоторых случаях даже в 35 уже не берут на работу.
Как они собираются защищать права "предпредпенсионеров", интересно? И зачем они вообще всё это делают? Вредители и враги народа, что ли?
curious69_ 25 сентября 2018 | 12:33
mikhail_spb_: //Теперь работодатели будут увольнять лет в 45// . Т. Е. вы считаете что ВОРОВСКАЯ путинщина ещё будет у руля МИНИМУМ 10 лет.
sadda 25 сентября 2018 | 12:13
Понятно что работодатели не будут брать на работу людей предпенсионного возраста и постараются сейчас уволить тех у кого предпенсионный возраст наступит через 2-3 года. И куда они пойдут?!
curious69_ 25 сентября 2018 | 12:35
sadda: //И куда они пойдут?!/// Они пойдут в "бизнес" по совету самого главного интеллектуала в правительстве Медведева Д А
wuwer 25 сентября 2018 | 12:25
А правительство и депутаты госдуры , перед принятием "гробового" закона, предварительно подготовили и создали :
- 25 млн. рабочих мест ...хотя бы с нормальными з/п , а не с нищенской подачкой
- систему переподготовки и переквалификации работников предпенсионного возраста...???
Вот это и есть предупредительные меры...а не очередной закон по запрету всё и вся
Или как всегда...всё в будущем...когда жаренный пятух клюнет...
а пока лишь холуйская забота о корыте и карманах своих и прихлебателей ближнего окружения...?
ura_123 25 сентября 2018 | 12:26
Предпенсионера уволят лишив источника дохода,до достижения пенсионного возраста,а руководителю ” предупредительный характер”...
Где вы говорите фошисты, в Киеве?
polikarpich 25 сентября 2018 | 12:34
ura_123: Жуткие! Снегирей насилуют и распинают! :-(
А вот у нас в России благодать. Сплошные благодетели. Всё для народа. Лишнюю копейку не украдут, отдадут её Васе Форточкину в качестве зарплаты.
allasc 25 сентября 2018 | 12:29
секретарша на ходулях..... медсестра на коляске.... красота.... ляпота!!!!
vovash45 25 сентября 2018 | 12:37
все отказы при приёму на работу ВСЕГДА обоснованны, "необоснованных" не бывает. Причём отказов по возрасту до этого закона никто никогда не озвучивал, ибо дискриминация по возрасту запрещена по Конституции.
Поэтому что есть этот закон, что нет- ни малейшей разницы- только зря своё драгоценное депутатское время на обсуждение и написание этого закона потратили. Даже жалко бумаги и картриджей ксероксов на которых напечатан закон для депутатов при обсуждении...
allasc 25 сентября 2018 | 12:40
vovash45: Конституция давно устарела..... жизнь меняется....
curhatuy6 25 сентября 2018 | 12:40
"Возраст предположительно до пяти лет перед". Хохмит дума! Такая размытость для уголовки. А если до 6? А если до 8? Просто тааарищи с пониженной социальной ответственностью:)))
vadimp 25 сентября 2018 | 12:40
Придурки!
bandera 25 сентября 2018 | 12:46
После 40 брать на работу и не будут. Путин Молодец.