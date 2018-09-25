Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

В нижней палате парламента считают, что мера будет носить предупредительный характер.

Работодателю, необоснованно уволившему предпенсионера отныне грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 360 часов. Такое же наказание предусмотрено для тех, кто отказался принять на работу граждан предпенсионного возраста.

Ранее представители делового общества и профсоюзы высказались против законопроекта, посчитав его слишком жестким. Однако спикер Госдумы Вячеслва Володин отмечал, что дополнение уголовного кодекса — мера прежде всего превентивная, которая должна действовать на работодателей психологически. Он не исключил, что со временем появятся основания для того, чтобы исключить новую статью из УК. Проект закона был предложен президентом и при рассмотрении в Госдуме документ никаких изменений не претерпел.

Предпенсионным считается возраст продолжительностью до пяти лет перед назначением пенсии по старости.