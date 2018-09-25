Политик Алексей Навальный получил еще 20 суток административного ареста
Так решил Симоновский суд столицы, рассмотревший дело о призывах к несогласованной акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября.
Навального признали виновным в публикации анонса акции, а также твита и видеоролика.
Политика задержали минувшим утром на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.
Комментарии15
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redrica 25 сентября 2018 | 12:07
Лёху прячут от шальных баобабов Золотова.
rpmcmurphy 25 сентября 2018 | 12:10
Так решил Симоновский суд столицы, рассмотревший дело о призывах к несогласованной акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября...
Рано или поздно, свободный независимый суд должен приучить надеющихся на майдан грязножопиков, исполнять российские законы.
polsan 25 сентября 2018 | 12:16
rpmcmurphy: Путрик, спец по чистоте задов друзей, оказывается ещё как и его знакомый врун макс - типа юрист, претендует на знание законов РФ.
Иди работай, тролль!
mozgo_prav 25 сентября 2018 | 12:18
polsan:
В тот день, когда перестанут сажать Навального , Россия прекратит своё существование — Отто фон Бисмарк
gordy 25 сентября 2018 | 12:27
Так Золотов съезжает с сатисфакции?
mosser 25 сентября 2018 | 12:37
rpmcmurphy: законы путина-плешивого карлика давно уже никто не исполняет. Его все презирают даже его охрана. Бойся путин твоя охрана тебя и грохнет
vea4ek 25 сентября 2018 | 12:09
Авторитетный чувак, пора купола колоть.
vlad_thinker 25 сентября 2018 | 12:22
С новым годом! 37м
venmud 25 сентября 2018 | 12:27
Значит через 20 суток будут шить уголовку зс неоднократку.
bi6f00t 25 сентября 2018 | 12:28
Золотов испугался, что тот ответит на его вызов.
mosser 25 сентября 2018 | 12:34
Навальный - президент РФ! А этот плешивый карлик совсем с ума сошёл за анекдоты сажают.
buzukin1905 25 сентября 2018 | 12:44
А ведь задрочат будущего президента - как Манделу! Помните эту жуткую историю - Мандела сидел, насиживал простатит и аденому, а Винни так ждала, так ждала, вся исстрадалась :) Проклятый апартеид! Никакой личной жизни у жен политиков! Никакого здоровья не хватит пятьдесят дней дожидаться :) Друзья! Таблеток брому Лехе подкиньте!
prapor111 25 сентября 2018 | 12:44
Есть мнение, по некоторым данным из достовернейших источников, близким к широко, но малоизвестным круга, что очередная посадка Лёхи, совсем не посадка.
Во первых, его там просто охраняют и спасают от возможного покушения.
Во вторых, он сам не хочет выходить.
В третьих, учитывая то, что он кремлёвский проект, там занят изучением новых инструкций, в свете изменившейся ситуации, да и предстоящие новый виток санкций, также требует внесения корректива в тактику.
Вот так. Кстати, активное участие во всем этом, принимает генерал.
alexakimfaa 25 сентября 2018 | 13:11
prapor111: Когда от кого-то звучит "..есть мнение.." - дальше не надо продолжать - и так понятно,что это очередная деза...
ed10075 25 сентября 2018 | 13:06
Интересно, как он это мог осуществить, находясь под стражей? Кричал в тюремное окошко?