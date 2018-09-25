Политик Алексей Навальный получил еще 20 суток административного ареста

Так решил Симоновский суд столицы, рассмотревший дело о призывах к несогласованной акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября.

Навального признали виновным в публикации анонса акции, а также твита и видеоролика.

Политика задержали минувшим утром на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.