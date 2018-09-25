ФСБ по некоторым данным начала проверку после утечек в СМИ личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова
Их Лондон обвиняет в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Они вины не признали.
Служба безопасности ищет сотрудника МВД, который продал журналистам анкеты на получение загранпаспортов Петрова и Боширова и данные о пересечении ими российской границы. Об этом Росбалту сообщил источник, знакомый с ситуацией. Того, кто допустил утечку, серьёзно накажут. Собеседник добавил, что силовик, сливший данные, не знал на кого продаёт документы. И просто цитата «отработал» заказ. Возможно, силовиков было несколько. Речь не о том, что благодаря сведениям появились разоблачения, утверждает источник агентства. Такая информация, которую как он выразился «можно перевернуть с ног на голову», не должна находиться в свободном обращении. Поскольку были серьёзные инциденты, когда данные использовали в том числе западные спецслужбы. Сетевое издание Проект, а до него Bellingcat и Insider на основе базы ФМС и информационной системы Российский паспорт сделали вывод, что Петров и Боширов сотрудники спецслужб. На копиях служебных документов были отметки сведений не давать и совершенно секретно. Номера загранпаспортов россиян отличались всего лишь одной цифрой. А российские паспорта были выданы тем же отделением. Ряд СМИ также выяснил, что номер на печати «Сведений не давать» принадлежит Минобороны.
Издание Фонтанка узнало, что паспорта вероятных коллег Баширова и Петрова той же серии, а номера документов отличаются на несколько единиц. Местом жительства эти люди указали адрес, по которому находится штаб-квартира ГРУ.
Комментарии41
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rpmcmurphy 25 сентября 2018 | 12:06
Об этом Росбалту сообщил источник, знакомый с ситуацией. Того, кто допустил утечку, серьёзно накажут...
Источник знакомый с ситуацией - моя залупа, это моя залупа позвонила в Росбалт и сообщила о начале фсбшной проверки.
danko1 25 сентября 2018 | 12:10
ФСБ признала, что это её сотрудники.
Неужели Путин врал, когда не раз говорил, что эти люди никакого отношения к разведке не имеют?
Он же говорил недавно, что своим главным качеством считает, что никогда не врет. И даже в этом соврал.
Страшно представить остальные качества Путина, если лучшее такое.
polikarpich 25 сентября 2018 | 12:13
danko1: Действительно уникальное явление - это, когда Путин не врёт. А это так, очередная брехня, рабочий момент.
rpmcmurphy 25 сентября 2018 | 12:16
danko1:
Продажные пропагандисты как Росбалт подбрасывают тупым свиньям дешёвые помои и они их хавают, ни о чём не задумываясь.
accyapa 25 сентября 2018 | 12:16
Пока Мелкобриты не представят фотки с Петровым и Смирновым , стоящими около двери дома Скрипаля, их "доказательствам" будет грош цена.
Везде натыканы камеры, а вот на доме двойного агента, к тому-же ведущего активную общественно-полезную деятельность с разрешения Британской разведки, камеры не оказалось. И это после убийства Литвиненко!
Всё смахивает на провокацию. ГРУшных курьеров МИ7 заманило в Солсбери (городок для разведки интересный), пофоткали, как они по нему бродят и траванули, под это дело, Скрипалей, кота, хомячков.
Чемпионат забрать к себе не удалось. А Европу построили. Вякать об отмене санкций все перестали.
akpykc 25 сентября 2018 | 12:26
accyapa: "Чемпионат забрать к себе не удалось. А Европу построили. Вякать об отмене санкций все перестали."
История начала забываться. Ну траванули Русские Русских и хрен с ними.
Показалось мало. Подкинули контейнер алкоголикам. уже гражданам Великобритании.
И у женщины печень отраву не потянула, к сожалению.
ura_123 25 сентября 2018 | 12:30
accyapa: Кроме Смирнова был ещё Иванов,Николаев и Сидоров!
xuato 25 сентября 2018 | 12:34
accyapa: Вот когда найдут спермосборник путаны со следами Петрова и Боширова, тогда и признаем, что да были хлопцы из ГРУ, а до того не поверим Бритам.
gordy 25 сентября 2018 | 12:24
Кругом кроты и болтуны?
prapor111 25 сентября 2018 | 12:28
gordy: И ты на страже, как сверчок. Каждый пук твой!
tvitov66 25 сентября 2018 | 12:48
polikarpich: слова данного персонажа давно пора привыкнуть воспринимать с точностью до наоборот ... или после увеличения пенсионного возраста ему увольняться что ли? А вот на кося выкуси - его и поганой метлой от власти не отогнать, присосался как клещ энцефалитный
luger_max_otto 25 сентября 2018 | 12:36
Ну да, во- первых не наши, во- вторых кто разболтал, что наши, в третьих они чисто Солсберецким собором хотели полюбоваться, кто разболтал, что это сладкая парочка еще засветилась? А!
Ну в общем даже закордонным ликвидациям- и тем разучились...
efilika 25 сентября 2018 | 12:52
danko1: путин брешет (врет) всегда. Он из их же рядов. Помнится, мой знакомый фсбшник в отставке, как только Ельцин назвал этого чела, сказал - "наши пришли к власти."
А проверка утечки данных, действительно служит подтверждением, что это наши "вояки".
ivar1964 25 сентября 2018 | 13:04
danko1: Он не врал. Он заблуждался. Его заблудили. Он блуждает в потемках. Он честный!
polikarpich 25 сентября 2018 | 12:15
rpmcmurphy:
У тебя опять кукушка из гнезда улетела, Путрик?
Лови её скорей, а то может уже никогда не вернуться!
tom_tom 25 сентября 2018 | 12:37
ФСБ ищет источник утечки данных Петрова и Боширова
Ну афигеть! Получается, что ФСБ-КГБ впряглось за простых геев-фитнес-инструкторов?! Гггг...
tvitov66 25 сентября 2018 | 12:51
tom_tom: дык любители готических шпилей это вам не хухры-мухры! За них сам нацЛидер лично вписался ... и сел в лужу
serjio99 25 сентября 2018 | 12:53
rpmcmurphy: Чего ржете-то? Если бы ФСБ не начала проверку возможных утечек из ФМС, то это значит, что ее нынешние работники не лучше этих отравителей из ГРУ.
kokeshi 25 сентября 2018 | 12:54
rpmcmurphy: Патруша, в царстве россиянском прогнило все настолько, что ни один секрет уже не не может быть полностью и надежно охраняем. Любого сотрудника и любые данные можно купить. Если эту новость недели три назад еще можно было поставить под сомнение, то после позорной истории с Симоньян,гей-бондами и их слитыми паспортами, уже все ясно, как на блюде. Пожалуй, никогда путинская Россия еще так стремительно не валилась в пропасть, как в последние недели. Так что, береги, Патруша, свою залупу и будь здоров.
tv_victim 25 сентября 2018 | 12:07
Они же гражданские, ничего криминального.....
vasyakirin 25 сентября 2018 | 12:08
Вот так покупать симки у опсосов...
Купили бы в подворотне, ни кто паспорт не отсканировал....
kara 25 сентября 2018 | 12:16
а как не знал на кого сливает? не знал, что ГРУшники?
tvitov66 25 сентября 2018 | 12:53
kara: да не, это оказался секрет полишинеля только от самого нацЛидера, а каждая собака, что умеет в интернете лазить, положила с прибором на ту секретность
mas_mas 25 сентября 2018 | 12:18
Лучше бы они нашли того, кто нажал на гашетку С-200...
danko1 25 сентября 2018 | 12:22
mas_mas: Того искать не надо.
Наверняка уже в Россию вернули.
lin_sya 25 сентября 2018 | 12:21
М-дя... Вот если бы ФСБ не начала проверку, ещё можно было бы сомневаться в профессиональной принадлежности этих клоунов Петрова и Боширова, а теперь уж сомнения просто неприличны, даже оскорбительны! Это ж надо так палиться...
plank1957 25 сентября 2018 | 12:22
ФСБ окончательно расписалось в том, что поддерживает террористов.
yralez 25 сентября 2018 | 12:22
Это гражданские лица, мы их нашли------Путин.
Вот кто их слил.
curious69_ 25 сентября 2018 | 12:27
//Служба безопасности ищет сотрудника МВД, который продал журналистам анкеты на получение загранпаспортов Петрова и Боширова и данные о пересечении ими российской границы. //
"высший пилотаж" ИДИЁТОВ от пропаганды. 100% признания своими со стороны спецслужб. И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА что В. В. Путин опять СОВРАЛ , причём в наглую...Бандерлоги проглотят никуда не денутся.
xuato 25 сентября 2018 | 12:30
ФСБ обгадилось по самые помидоры, теперь злость срывают на блогерах. Ну, ну.
mosser 25 сентября 2018 | 12:32
ФСБ-гестапо!
ohrjr 25 сентября 2018 | 12:32
Ну никогда такого не было и вот опять... "у вас продается славянский шкаф"?
prapor111 25 сентября 2018 | 12:32
Некоторые данные по которым ЯКОБЫ. Да просто обычная и привычная либероидная геббельсовщина. Хомячкам подкинули хавчик.
ura_123 25 сентября 2018 | 12:35
А как же легенда о ” двух педерастах”?
Или курирующий генерал только после возвращения героев на родину ласково произнёс ”Эх вы,два пидора,спалились по чёрному!”
vadimp 25 сентября 2018 | 12:37
"ФСБ по некоторым данным начала проверку после утечек в СМИ личных ..."
:))) Два демонстративных "убийства", что Литвиненко, что Скрипалей. "Уши" торчат так ("выдающийся" профессионализм во всем, экзотические средства, гнилые отмазки.), что не заметить просто невозможно. Утечка? :)))
buzukin1905 25 сентября 2018 | 12:38
Как выяснилось, Петров - мелкий одесский жулик с подмоченной репутацией, всего-то. Кто захотел - тот об этом прочитал. Ну не может какой-никакой офицер разговаривать так, как говорил тот же Дебоширов - это просто речь повзрослевшего петеушника, пардон, выпускника торгового колледжа. Хочется вам быть идиотами и верить свсей этой муйне - да распожалуйста. Только после этого и вы выглядите ничуть не меньшими идиотами - на радость лживой сучке Терезе и всему цивилизованному человечеству, што травит сирийцев, скрипалей, бомжей и даже проститутку Нюрку Шапиро, Кара-Мурзу и канадского дрочилку из зверомузея зверька Петьку Верзилова...
nalix 25 сентября 2018 | 12:48
Токсичный царек врет и не морщится.
dwon 25 сентября 2018 | 12:49
Так вовик же сказал, что они гражданские. Какого тогда хрена они ищут сливщика? Или вовик опять как всегда соврал?
ed10075 25 сентября 2018 | 12:53
Пьем "Боржоми" с отвалившимися почками?
midnightblues 25 сентября 2018 | 13:05
Тут пишут непонятно что
Эти клоуны из ГРУ
ФСБ абсолютно не имеет к этому отношения
Правда,гру шники считают автором сценария интервью с этими дебилами г-на Патрушева
Наезды на ГРУ не впервый раз
одно время каждое утро где-нибудь находили труп кого-нибудь из руководства ведомства
neyexo 25 сентября 2018 | 13:07
Какие еще личные данные
Личные данные это когда есть лица