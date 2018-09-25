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12:01, 25 сентября 2018

ФСБ по некоторым данным начала проверку после утечек в СМИ личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова

Их Лондон обвиняет в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Они вины не признали.
Служба безопасности ищет сотрудника МВД, который продал журналистам анкеты на получение загранпаспортов Петрова и Боширова и данные о пересечении ими российской границы. Об этом Росбалту сообщил источник, знакомый с ситуацией. Того, кто допустил утечку, серьёзно накажут. Собеседник добавил, что силовик, сливший данные, не знал на кого продаёт документы. И просто цитата «отработал» заказ. Возможно, силовиков было несколько. Речь не о том, что благодаря сведениям появились разоблачения, утверждает источник агентства. Такая информация, которую как он выразился «можно перевернуть с ног на голову», не должна находиться в свободном обращении. Поскольку были серьёзные инциденты, когда данные использовали в том числе западные спецслужбы. Сетевое издание Проект, а до него Bellingcat и Insider на основе базы ФМС и информационной системы Российский паспорт сделали вывод, что Петров и Боширов сотрудники спецслужб. На копиях служебных документов были отметки сведений не давать и совершенно секретно. Номера загранпаспортов россиян отличались всего лишь одной цифрой. А российские паспорта были выданы тем же отделением. Ряд СМИ также выяснил, что номер на печати «Сведений не давать» принадлежит Минобороны.

Издание Фонтанка узнало, что паспорта вероятных коллег Баширова и Петрова той же серии, а номера документов отличаются на несколько единиц. Местом жительства эти люди указали адрес, по которому находится штаб-квартира ГРУ.

Комментарии

41

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rpmcmurphy 25 сентября 2018 | 12:06

Об этом Росбалту сообщил источник, знакомый с ситуацией. Того, кто допустил утечку, серьёзно накажут...

Источник знакомый с ситуацией - моя залупа, это моя залупа позвонила в Росбалт и сообщила о начале фсбшной проверки.

danko1 25 сентября 2018 | 12:10

ФСБ признала, что это её сотрудники.
Неужели Путин врал, когда не раз говорил, что эти люди никакого отношения к разведке не имеют?
Он же говорил недавно, что своим главным качеством считает, что никогда не врет. И даже в этом соврал.
Страшно представить остальные качества Путина, если лучшее такое.

polikarpich 25 сентября 2018 | 12:13

danko1: Действительно уникальное явление - это, когда Путин не врёт. А это так, очередная брехня, рабочий момент.

rpmcmurphy 25 сентября 2018 | 12:16

danko1:

Продажные пропагандисты как Росбалт подбрасывают тупым свиньям дешёвые помои и они их хавают, ни о чём не задумываясь.

(комментарий скрыт)

accyapa 25 сентября 2018 | 12:16

Пока Мелкобриты не представят фотки с Петровым и Смирновым , стоящими около двери дома Скрипаля, их "доказательствам" будет грош цена.
Везде натыканы камеры, а вот на доме двойного агента, к тому-же ведущего активную общественно-полезную деятельность с разрешения Британской разведки, камеры не оказалось. И это после убийства Литвиненко!

Всё смахивает на провокацию. ГРУшных курьеров МИ7 заманило в Солсбери (городок для разведки интересный), пофоткали, как они по нему бродят и траванули, под это дело, Скрипалей, кота, хомячков.

Чемпионат забрать к себе не удалось. А Европу построили. Вякать об отмене санкций все перестали.

akpykc 25 сентября 2018 | 12:26

accyapa: "Чемпионат забрать к себе не удалось. А Европу построили. Вякать об отмене санкций все перестали."

История начала забываться. Ну траванули Русские Русских и хрен с ними.

Показалось мало. Подкинули контейнер алкоголикам. уже гражданам Великобритании.
И у женщины печень отраву не потянула, к сожалению.

ura_123 25 сентября 2018 | 12:30

accyapa: Кроме Смирнова был ещё Иванов,Николаев и Сидоров!

xuato 25 сентября 2018 | 12:34

accyapa: Вот когда найдут спермосборник путаны со следами Петрова и Боширова, тогда и признаем, что да были хлопцы из ГРУ, а до того не поверим Бритам.

gordy 25 сентября 2018 | 12:24

Кругом кроты и болтуны?

prapor111 25 сентября 2018 | 12:28

gordy: И ты на страже, как сверчок. Каждый пук твой!

tvitov66 25 сентября 2018 | 12:48

polikarpich: слова данного персонажа давно пора привыкнуть воспринимать с точностью до наоборот ... или после увеличения пенсионного возраста ему увольняться что ли? А вот на кося выкуси - его и поганой метлой от власти не отогнать, присосался как клещ энцефалитный

luger_max_otto 25 сентября 2018 | 12:36

Ну да, во- первых не наши, во- вторых кто разболтал, что наши, в третьих они чисто Солсберецким собором хотели полюбоваться, кто разболтал, что это сладкая парочка еще засветилась? А!
Ну в общем даже закордонным ликвидациям- и тем разучились...

efilika 25 сентября 2018 | 12:52

danko1: путин брешет (врет) всегда. Он из их же рядов. Помнится, мой знакомый фсбшник в отставке, как только Ельцин назвал этого чела, сказал - "наши пришли к власти."
А проверка утечки данных, действительно служит подтверждением, что это наши "вояки".

ivar1964 25 сентября 2018 | 13:04

danko1: Он не врал. Он заблуждался. Его заблудили. Он блуждает в потемках. Он честный!

polikarpich 25 сентября 2018 | 12:15

rpmcmurphy:
У тебя опять кукушка из гнезда улетела, Путрик?
Лови её скорей, а то может уже никогда не вернуться!

tom_tom 25 сентября 2018 | 12:37

ФСБ ищет источник утечки данных Петрова и Боширова
Ну афигеть! Получается, что ФСБ-КГБ впряглось за простых геев-фитнес-инструкторов?! Гггг...

tvitov66 25 сентября 2018 | 12:51

tom_tom: дык любители готических шпилей это вам не хухры-мухры! За них сам нацЛидер лично вписался ... и сел в лужу

serjio99 25 сентября 2018 | 12:53

rpmcmurphy: Чего ржете-то? Если бы ФСБ не начала проверку возможных утечек из ФМС, то это значит, что ее нынешние работники не лучше этих отравителей из ГРУ.

(комментарий скрыт)

kokeshi 25 сентября 2018 | 12:54

rpmcmurphy: Патруша, в царстве россиянском прогнило все настолько, что ни один секрет уже не не может быть полностью и надежно охраняем. Любого сотрудника и любые данные можно купить. Если эту новость недели три назад еще можно было поставить под сомнение, то после позорной истории с Симоньян,гей-бондами и их слитыми паспортами, уже все ясно, как на блюде. Пожалуй, никогда путинская Россия еще так стремительно не валилась в пропасть, как в последние недели. Так что, береги, Патруша, свою залупу и будь здоров.

(комментарий скрыт)

tv_victim 25 сентября 2018 | 12:07

Они же гражданские, ничего криминального.....

vasyakirin 25 сентября 2018 | 12:08

Вот так покупать симки у опсосов...
Купили бы в подворотне, ни кто паспорт не отсканировал....

kara 25 сентября 2018 | 12:16

а как не знал на кого сливает? не знал, что ГРУшники?

tvitov66 25 сентября 2018 | 12:53

kara: да не, это оказался секрет полишинеля только от самого нацЛидера, а каждая собака, что умеет в интернете лазить, положила с прибором на ту секретность

mas_mas 25 сентября 2018 | 12:18

Лучше бы они нашли того, кто нажал на гашетку С-200...

danko1 25 сентября 2018 | 12:22

mas_mas: Того искать не надо.
Наверняка уже в Россию вернули.

lin_sya 25 сентября 2018 | 12:21

М-дя... Вот если бы ФСБ не начала проверку, ещё можно было бы сомневаться в профессиональной принадлежности этих клоунов Петрова и Боширова, а теперь уж сомнения просто неприличны, даже оскорбительны! Это ж надо так палиться...

plank1957 25 сентября 2018 | 12:22

ФСБ окончательно расписалось в том, что поддерживает террористов.

yralez 25 сентября 2018 | 12:22

Это гражданские лица, мы их нашли------Путин.
Вот кто их слил.

curious69_ 25 сентября 2018 | 12:27

//Служба безопасности ищет сотрудника МВД, который продал журналистам анкеты на получение загранпаспортов Петрова и Боширова и данные о пересечении ими российской границы. //
"высший пилотаж" ИДИЁТОВ от пропаганды. 100% признания своими со стороны спецслужб. И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА что В. В. Путин опять СОВРАЛ , причём в наглую...Бандерлоги проглотят никуда не денутся.

xuato 25 сентября 2018 | 12:30

ФСБ обгадилось по самые помидоры, теперь злость срывают на блогерах. Ну, ну.

mosser 25 сентября 2018 | 12:32

ФСБ-гестапо!

ohrjr 25 сентября 2018 | 12:32

Ну никогда такого не было и вот опять... "у вас продается славянский шкаф"?

prapor111 25 сентября 2018 | 12:32

Некоторые данные по которым ЯКОБЫ. Да просто обычная и привычная либероидная геббельсовщина. Хомячкам подкинули хавчик.

ura_123 25 сентября 2018 | 12:35

А как же легенда о ” двух педерастах”?
Или курирующий генерал только после возвращения героев на родину ласково произнёс ”Эх вы,два пидора,спалились по чёрному!”

vadimp 25 сентября 2018 | 12:37

"ФСБ по некоторым данным начала проверку после утечек в СМИ личных ..."

:))) Два демонстративных "убийства", что Литвиненко, что Скрипалей. "Уши" торчат так ("выдающийся" профессионализм во всем, экзотические средства, гнилые отмазки.), что не заметить просто невозможно. Утечка? :)))

buzukin1905 25 сентября 2018 | 12:38

Как выяснилось, Петров - мелкий одесский жулик с подмоченной репутацией, всего-то. Кто захотел - тот об этом прочитал. Ну не может какой-никакой офицер разговаривать так, как говорил тот же Дебоширов - это просто речь повзрослевшего петеушника, пардон, выпускника торгового колледжа. Хочется вам быть идиотами и верить свсей этой муйне - да распожалуйста. Только после этого и вы выглядите ничуть не меньшими идиотами - на радость лживой сучке Терезе и всему цивилизованному человечеству, што травит сирийцев, скрипалей, бомжей и даже проститутку Нюрку Шапиро, Кара-Мурзу и канадского дрочилку из зверомузея зверька Петьку Верзилова...

nalix 25 сентября 2018 | 12:48

Токсичный царек врет и не морщится.

dwon 25 сентября 2018 | 12:49

Так вовик же сказал, что они гражданские. Какого тогда хрена они ищут сливщика? Или вовик опять как всегда соврал?

ed10075 25 сентября 2018 | 12:53

Пьем "Боржоми" с отвалившимися почками?

midnightblues 25 сентября 2018 | 13:05

Тут пишут непонятно что
Эти клоуны из ГРУ
ФСБ абсолютно не имеет к этому отношения
Правда,гру шники считают автором сценария интервью с этими дебилами г-на Патрушева
Наезды на ГРУ не впервый раз
одно время каждое утро где-нибудь находили труп кого-нибудь из руководства ведомства

neyexo 25 сентября 2018 | 13:07

Какие еще личные данные
Личные данные это когда есть лица

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