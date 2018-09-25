ФСБ по некоторым данным начала проверку после утечек в СМИ личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова

Их Лондон обвиняет в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Они вины не признали.

Служба безопасности ищет сотрудника МВД, который продал журналистам анкеты на получение загранпаспортов Петрова и Боширова и данные о пересечении ими российской границы. Об этом Росбалту сообщил источник, знакомый с ситуацией. Того, кто допустил утечку, серьёзно накажут. Собеседник добавил, что силовик, сливший данные, не знал на кого продаёт документы. И просто цитата «отработал» заказ. Возможно, силовиков было несколько. Речь не о том, что благодаря сведениям появились разоблачения, утверждает источник агентства. Такая информация, которую как он выразился «можно перевернуть с ног на голову», не должна находиться в свободном обращении. Поскольку были серьёзные инциденты, когда данные использовали в том числе западные спецслужбы. Сетевое издание Проект, а до него Bellingcat и Insider на основе базы ФМС и информационной системы Российский паспорт сделали вывод, что Петров и Боширов сотрудники спецслужб. На копиях служебных документов были отметки сведений не давать и совершенно секретно. Номера загранпаспортов россиян отличались всего лишь одной цифрой. А российские паспорта были выданы тем же отделением. Ряд СМИ также выяснил, что номер на печати «Сведений не давать» принадлежит Минобороны.

Издание Фонтанка узнало, что паспорта вероятных коллег Баширова и Петрова той же серии, а номера документов отличаются на несколько единиц. Местом жительства эти люди указали адрес, по которому находится штаб-квартира ГРУ.